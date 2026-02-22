Couch in Flammen: Stehlampe löste Wohnzimmerbrand aus

Der Hausbesitzer arbeitete in der Garage als plötzlich der Strom ausfiel.

Unterweißenbach. Am Samstagnachmittag hat ein 61-Jähriger aus Unterweißenbach (Bez. Freistadt) starken Rauch im Erdgeschoß seines Hauses bemerkt. Das Feuer war im Bereich der Couch ausgebrochen, vermutet wird, dass dieses durch eine defekte Stehlampe ausgelöst worden war.

"Beim Eintreffen war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Bei der Erkundung des Gebäudes stellte sich heraus, dass das Feuer größtenteils bereits von selbst erloschen war", heißt es von der FF Unterweißenbach. Der Hausbesitzer wurde leicht verletzt vom Roten Kreuz ins Klinikum Freistadt gebracht.