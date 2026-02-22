Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Couch in Flammen
© FF Unterweißenbach

In Unterweißenbach

Couch in Flammen: Stehlampe löste Wohnzimmerbrand aus

22.02.26, 13:52
Der Hausbesitzer arbeitete in der Garage als plötzlich der Strom ausfiel. 

Unterweißenbach. Am Samstagnachmittag hat ein 61-Jähriger aus Unterweißenbach (Bez. Freistadt) starken Rauch im Erdgeschoß seines Hauses bemerkt. Das Feuer war im Bereich der Couch ausgebrochen, vermutet wird, dass dieses durch eine defekte Stehlampe ausgelöst worden war. 

"Beim Eintreffen war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Bei der Erkundung des Gebäudes stellte sich heraus, dass das Feuer größtenteils bereits von selbst erloschen war", heißt es von der FF Unterweißenbach. Der Hausbesitzer wurde leicht verletzt vom Roten Kreuz ins Klinikum Freistadt gebracht.

