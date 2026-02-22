Jindrak-Filiale nahe Südbahnhofmarkt muss zusperren

Nach der heiteren Krapfen-Saison eine traurige Nachricht für alle Jindrak-Fans.

Linz. Die Konditorei Jindrak in der Linzer Krankenhausgasse am Eck vor dem Südbahnhofmarkt muss jetzt für immer schließen. Wie die Konditorei bekannt gab, wird am Freitag, 27. Februar, zum letzten Mal geöffnet. In einem Posting auf Facebook bedankt sich der Linzer Promi-Konditor für die Treue der Besucher und auch bei den Mitarbeitern. Weiterhin geöffnet bleibt die Filiale direkt am Südbahnhofmarkt.

Die Filiale in der Krankenhausgasse war bis Oktober 2024 aus Personalnotgründen für zwei Jahre geschlossen. Seitdem ist die Filiale laut Jindrak nicht mehr in die Gänge gekommen.Auch die Filiale auf der Linzer Landstraße nahe des Schillerparks und die Filiale am Linzer Pöstlingberg mussten schon bereits aus Personalmangel geschlossen werden. Aber ans Aufhören wird nicht gedacht: Jindrak hat vor wenigen Tagen Tiramisu neu ins Sortiment aufgenommen.