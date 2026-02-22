Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Leo Jindrak mit Confiserie-Leiter Michael Müller
© Jindrak

Zu wenig Umsatz

Jindrak-Filiale nahe Südbahnhofmarkt muss zusperren

22.02.26, 14:00
Teilen

Nach der heiteren Krapfen-Saison eine traurige Nachricht für alle Jindrak-Fans. 

Linz. Die Konditorei Jindrak in der Linzer Krankenhausgasse am Eck vor dem Südbahnhofmarkt muss jetzt für immer schließen. Wie die Konditorei bekannt gab, wird am Freitag, 27. Februar, zum letzten Mal geöffnet. In einem Posting auf Facebook bedankt sich der Linzer Promi-Konditor für die Treue der Besucher und auch bei den Mitarbeitern. Weiterhin geöffnet bleibt die Filiale direkt am Südbahnhofmarkt. 

Die Filiale in der Krankenhausgasse war bis Oktober 2024 aus Personalnotgründen für zwei Jahre geschlossen. Seitdem ist die Filiale laut Jindrak nicht mehr in die Gänge gekommen.Auch die Filiale auf der Linzer Landstraße nahe des Schillerparks und die Filiale am Linzer Pöstlingberg mussten schon bereits aus Personalmangel geschlossen werden. Aber ans Aufhören wird nicht gedacht: Jindrak hat vor wenigen Tagen Tiramisu neu ins Sortiment aufgenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen