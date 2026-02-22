Alles zu oe24VIP
Vincent Kriechmayr
© GEPA

Wachablöse

Skifahrer erstmals seit 50 Jahren nicht am erfolgreichsten

22.02.26, 13:59
Die Snowboarder holten erstmals die meisten Medaillen.

Österreichs erfolgreichste Sportarten bei den Winterspielen in Mailand/Cortina sind Snowboard (2/1/1), Ski alpin (1/2/1) und Rodeln (0/3/1) mit je vier Medaillen gewesen. Es folgten die Nordische Kombination (0/2/1), Skispringen (1/0/0), Skeleton (1/0/0) und Freeski (0/0/1). Die erfolgreichste überhaupt ist die Ski-Alpin-Abteilung mit 132 Medaillen, aber erstmals seit 50 Jahren ist sie nicht mehr Nummer eins eines ÖOC-Teams.

ÖOC-Winter-Bilanz nach Sportarten:
© APA

In Innsbruck 1976 lagen die Skispringer (1-1-1) vor den Ski-Alpin-Assen (1-1-0).

