Stadlober verpasst Medaille über 50 Kilometer

Langläuferin Teresa Stadlober hat ihre zweite olympische Medaille verpasst

Die Salzburgerin belegte am Sonntag in Tesero bei der Olympia-Premiere der Frauen über 50 km im klassischen Stil Rang sechs, wobei sie bis nach der Hälfte des Rennens unter den Top drei gewesen war. In Abwesenheit der erkrankten schwedischen Favoritin Frida Karlsson holte sich ihre Landsfrau Ebba Andersson Gold. Silber ging an die Norwegerin Heidi Weng, Bronze an die Schweizerin Nadja Kälin.

Nach dem Ausfall Karlssons und auch ihrer Landsfrau Jonna Sundling hatten sich die Chancen Stadlobers erhöht. Sie hatte bei den Peking-Spielen 2022 mit Skiathlon-Bronze die dort erste ÖOC-Medaille geholt, nun ging sie auf die letzte in Mailand/Cortina los. Und schon auf Kilometer vier setzte sich die 33-Jährige mit Andersson, Weng und der US-Amerikanerin Jessie Diggins ab. Nach Beginn der dritten von sieben Runden lösten sich Andersson und Weng aber aus dieser kleinen Führungsgruppe, Diggins fiel ab. Stadlober lief damit fortan auf sich alleine gestellt auf Position drei.

Das gelang ihr bis gegen Ende von Runde vier, wobei die leicht verkühlt angetretene ÖOC-Athletin bei offenbar nicht ganz optimalen Skiern im schwierigsten Anstieg kurz ins Straucheln geraten war. Ab Kilometer 28 fand sich Stadlober jedenfalls in einer Fünfer-Gruppe wieder, der außer dem ursprünglichen Verfolgerinnen-Duo Kerttu Niskanen aus Finnland und Kristin Fosnaes aus Norwegen auch Kälin und die in ihrem letzten Olympia-Bewerb wieder aufgerückte Diggins angehörten. Routinier Astrid Slind aus Norwegen war schon in Runde zwei ausgestiegen.

Skiwechsel als taktisches Element

Diggins hatte schon früh die Skier gewechselt, beim vierten Durchlauf taten das auch Andersson, Weng und Fosnaes. Stadlober verzichtete darauf, wohl um den Anschluss an die Gruppe nicht zu verlieren. Andersson kam unmittelbar nach dem Skiwechsel zwar zu Sturz, schloss aber schnell wieder zu Weng auf und setzte kurz darauf die entscheidende Gold-Attacke. Für die 28-Jährige ist es der erste Olympiasieg nach viermal Silber und einmal Bronze. Allein bei diesen Spielen wurde sie dreimal Zweite - im Skiathlon, über 10 km Skating sowie nach einem Sturz von ihr mit der Staffel

Im Kampf um Bronze absolvierten Stadlober, Kälin und Niskanen ihren Skiwechsel nach der fünften Runde, wodurch die davor schon wieder etwas abgeschlagene Diggins am Trio vorbeiging. Sie und Fosnaes waren bald darauf aber wieder gestellt, die Fünfer-Gruppe wieder zusammen. Davor verpasste Weng zwar ihr erstes olympisches Einzel-Gold, für die 34-Jährige ist es nach dem Staffel-Sieg und Skiathlon-Silber aber doch die dritte Medaille bei diesen Spielen. Die Schwedinnen sind mit Titeln in allen Rennen bis auf die Staffel bei den Langläuferinnen aber das überragende Team.

ÖOC bilanziert mit 18 Medaillen

Bei Sonnenschein und bestem Wetter bejubelte Andersson 2:15,3 Min. vor Weng ihren Triumph. Im Kampf um Platz drei hatte Stadlober um 14,2 Sek. das Nachsehen. Sie hatte in der vorletzten Runde durch Führungsarbeit versucht, die um bald danach um die Polin Eliza Rucka-Michalek vergrößerte Gruppe eventuell zu sprengen, die Verfolgerinnen der Top zwei blieben jedoch fast bis zum Schluss beisammen. Kälin setzte sich kurz vor dem Ziel ab und holte 6:41,5 Min. zurück unerwartet Bronze. Sie hatte schon davor im Teamsprint Silber geholt.

Das ÖOC-Team schließt damit bei diesen Spielen wie in Peking 2022 mit 18 Medaillen ab, womit die Vorgabe von ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer exakt erfüllt ist. Es gab je fünf Gold- und Bronze- sowie acht Silber-Medaillen. Diese Bilanz war bereits am Donnerstag festgestanden, an den letzten drei Wettkampftagen kam kein Podestplatz mehr dazu. Österreich geht Sommer- und Winterspiele zusammengerechnet mit insgesamt 99 Olympia-Goldmedaillen aus diesen Spielen heraus, die Chance auf Nummer 100 gibt es nun bei den Spielen in Los Angeles 2028.