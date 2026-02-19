Starker Schneefall führte zu Sperre der Tiroler Fernpassstraße

Zwischen Biberwier und Nassereith in beide Richtungen.

Tirol. Starker Schneefall hat Donnerstagnachmittag zu einer Sperre der Fernpassstraße (B179) im Tiroler Außerfern zwischen Biberwier und Nassereith in beide Richtungen geführt. Dies sagte ein Sprecher des ÖAMTC zur APA. Die Räumdienste auf der schneebedeckten Fahrbahn waren im Dauereinsatz. Die Sperre werde wohl noch länger als eine Stunde anhalten, soll aber jedenfalls noch im Laufes des Tages aufgehoben werden, hieß es.

Lesen Sie auch Sperre der Innsbrucker Rauchmühlbrücke endet am Freitag Brücke ist nach Belastungstest freigegeben.

Es kam bereits zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Eine Umleitung war nur großräumig möglich. In Tirol wurden bis Freitagfrüh verbreitet bis zu 30 Zentimeter Neuschnee prognostiziert - lokal in höheren Lagen auch mehr. Die Schneefallgrenze lag knapp über dem Inntal, in tiefen Lagen blieb es zunächst bei Schneeregen oder Regen.