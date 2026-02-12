Alles zu oe24VIP
Michelle: Abschieds-Konzert voll Liebe & Tränen in Wien - zum Bestpreis
© Getty Images

Ticket24-Aktion

Von
12.02.26, 11:40
Grande Finale für Schlager-Königin Michelle in Wien. Heute zündet sie in der Stadthalle die Abschieds-Show „Zum letzten Mal“. Mit Ticket24 sind Sie zum Bestpreis dabei. Da gibt es jetzt die allerletzten Michelle Ttickets als 1+1 Aktion:  

„Zum letzten Mal“. Selten war ein Konzert-Motto treffender als am Freitag (13. Februar) in Wien, denn da zündet Schlager-Königin Michelle in der Stadthalle ihr allerletztes Österreich-Konzert. Und das mit allen Mitschunkel-Hits. Von „Große Liebe“ über die ESC-Hymne „Wer Liebe lebt“ bis zu den Highlights der neuen CD „Flutlicht“, der großen Liebes-Show mit ihrem Verlobten Eric Philippi und tränenreichen Ansagen. „Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen. Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschließen und neue Wege zu gehen!“

© Getty Images

© Niklas ElMahdi

Die allerletzten Karten dafür gibt’s bei Ticket24.at mit einem Last Minute Special Angebot von oe24: Da erhalten Sie jetzt 2 Michelle Konzerttickets zum Preis von einem. Die Sitzplätze der Kategorie w kosten Sie pro Ticket statt 94,90. also nur mehr 47,45 Euro. Auch für die Plätze der Kategorie 3 gibt es bei Ticket24.at die coole 1+1 Aktion

© Ticket24

© Getty Images

Die Wien-Show, bei der sie für die Kuschel-Duette „Falsch dich zu lieben“, „Nicht verdient“ und „Idiot“ auch mit ihrem Verlobten Eric Philippi auf der Bühne rum macht, ist das vorletzte Konzert der großen Abschieds-Tour. Das Finale steigt dann am Sonntag. Da feiert sie mit einem Heimspiel in Berlin nicht nur ihren Bühnen-Abschied, sondern auch gleich ihren 54. Geburtstag.

