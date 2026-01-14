Schlager-Ikone erklärt Karriere-Aus: „Der richtige Moment“

Ein letztes Mal im Rampenlicht: Schlagersängerin Michelle (53) beginnt am 18. Jänner ihre große Abschiedstournee. Nach dem Finale am 15. Februar in Berlin will sie ihre Karriere endgültig beenden – ohne Comeback.

Mit dem Tourstart in Lingen läutet Michelle das Ende ihrer Bühnenlaufbahn ein. Wehmut verspüre sie dabei nicht, erklärte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegenteil: „Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschließen und neue Wege zu gehen.“

Im Juni wird sie noch einmal bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom“-Open-Air in Kitzbühel auftreten – als symbolischer Schlusspunkt einer langen Karriere.

Kein Duett mit ihrem Traummann

Dem Schlager bleibt Michelle auch privat verbunden. Ihr Verlobter, der 29-jährige Sänger Eric Philippi, wird weiterhin auf den großen Bühnen stehen. Ein gemeinsames Duett schließt sie jedoch aus. „Nein, endgültig. Entweder ich mache jetzt zu, oder gar nicht“, sagte sie der Sächsischen Zeitung.

Michelle, mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer, möchte künftig mehr Raum für ihr Privatleben schaffen. Gemeinsam mit Philippi lebt sie im Saarland, eine Hochzeit ist geplant, wenn auch noch ohne konkreten Termin. Beruflich will sie sich künftig Herzensprojekten widmen, insbesondere dem Thema Spiritualität. Sie wolle Menschen begleiten, „die an einem Punkt stehen und nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist“.