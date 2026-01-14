Wirbel um Rebecca Mir: „RTL Exclusiv“-Fans fordern Bella Lesnik zurück

Die Moderatorin feierte diese Woche ihr Debüt bei dem seriösen Starmagazin. Einige feierten Rebecca Mir, andere trauern Bella Lesnik nach.

Der Wechsel bei „RTL Exclusiv“ sorgt für Gesprächsstoff. Mit Rebecca Mir präsentierte der Sender am Montag erstmals eine neue Moderatorin für das Boulevardmagazin – doch die Reaktionen des Publikums fielen deutlich gemischter aus als erwartet. Vor allem in den sozialen Netzwerken machten viele Zuschauerinnen und Zuschauer ihrem Ärger Luft.

Unter den offiziellen Beiträgen von RTL auf Instagram häufen sich kritische Kommentare. Der Tenor ist eindeutig: Zahlreiche Fans trauern Bella Lesnik nach, die das Format bis vor Kurzem moderierte. Warum sie nicht mehr zu sehen ist, wurde offiziell nicht kommuniziert. In den sozialen Medien wird jedoch spekuliert, dass der Sender sie zugunsten von Rebecca Mir ersetzt haben könnte – ein Schritt, der bei vielen auf Unverständnis stößt.

So bringt eine Nutzerin ihre Enttäuschung knapp auf den Punkt: „Warum? Bella Lesnik war doch echt klasse.“ Andere gehen noch weiter und loben Lesniks Präsenz und Stil: „Wo ist denn die schöne und sympathische Bella geblieben? Sie war immer perfekt und interessant gestylt und hatte eine tolle Ausstrahlung.“

Zwar wird auch Rebecca Mir nicht grundsätzlich abgelehnt, doch selbst wohlwollende Stimmen verbinden ihr Lob oft mit Bedauern über den Abschied ihrer Vorgängerin:

„Freu mich sehr auf Rebecca und schade für Bella! Sie war die Beste.“





Outfit-Debatte überschattet Auftritt

Neben der Personalentscheidung rückte auch Rebecca Mirs Styling in den Mittelpunkt der Diskussion. Mehrere Zuschauer empfanden ihr Outfit als unpassend für das Format und äußerten sich entsprechend kritisch. „Das Outfit gefiel mir gar nicht, viel zu kurz der Rock oder die Hose, aber ich glaube, für solche Outfits ist sie bekannt.“

Dem gegenüber stehen jedoch auch Stimmen, die Mir verteidigen und ihre Professionalität hervorheben: „Hast du gut gemacht, Rebecca. Bist halt ein Profi. Aber nächstes Mal wäre mit Hose für diese Sendung besser.“





Grundsatzkritik an RTL

Über die Outfit-Frage hinaus richtet sich ein Teil der Kritik direkt an den Sender. Einige Zuschauer werfen RTL vor, mit der Entscheidung falsche Signale zu setzen und auf Äußerlichkeiten statt Kompetenz zu fokussieren. „Statt moderne Rollenbilder zu fördern, reproduziert RTL damit alte Klischees: Aufmerksamkeit durch Sex-Appeal statt durch Leistung. Das ist nicht nur fragwürdig, sondern auch enttäuschend. Sehr schade.“

Andere Fans reagieren noch drastischer und äußern offenen Frust über den Wechsel: „Für so eine mussten Profis gekündigt werden, echt traurig wie man RTL präsentiert, ein Grund mehr auf andere Sender umzuschalten.“

Ob sich die Wogen mit der Zeit glätten und Rebecca Mir das Publikum langfristig für sich gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der Abschied von Bella Lesnik hat bei vielen „RTL Exclusiv“-Fans eine spürbare Lücke hinterlassen.