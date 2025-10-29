Senderwechsel nach "taff"-Aus: Rebecca Mir übernimmt jetzt DIESEN Hammer-Job

Frischer Wind für RTLs Starmagazin: Ab 2026 übernimmt Rebecca Mir die Moderation von „Exclusiv“ und folgt damit auf Bella Lesnik, die die Sendung verlässt.

Ein bekanntes Gesicht wechselt den Sender: Rebecca Mir wird ab 2026 die neue Moderatorin des RTL-Starmagazins „Exclusiv“. Damit tritt sie die Nachfolge von Bella Lesnik an, die – wie Bild am Sonntag zuerst berichtete – ihre Moderation beendet. Nun ist klar, wer künftig neben Frauke Ludowig und Kena Amoa vor der Kamera stehen wird.

Mehr lesen:

Für Mir ist das ein Karriereschritt mit Signalwirkung – und ein echter Coup für RTL. Erst im August wurde bekannt, dass sie nach 13 Jahren bei ProSieben ihre Tätigkeit bei „taff“ auf eigenen Wunsch beendet. Der Kölner Sender bestätigte nun den prominenten Neuzugang offiziell:

„Ab 2026 verstärkt Rebecca Mir das Moderationsteam des RTL-Starmagazins und wird neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch ,Exclusiv‘ und ,Exclusiv Weekend‘ führen“, erklärt eine RTL-Sprecherin.

Die Moderatorin bringt reichlich Erfahrung mit, wenn es um Stars, Mode und Glamour geht. Ihren Durchbruch feierte Mir 2011 als Finalistin bei „Germany’s Next Topmodel“, wo sie den zweiten Platz erreichte. Seither war sie regelmäßig auf Laufstegen und TV-Bühnen zu sehen – unter anderem bei Fashion Weeks, in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ oder in Shows wie „Let’s Dance“.

Ein Profil, das perfekt zum Format passt, findet auch ihr neuer Chef, RTL-News-Chefredakteur Wolf-Ulrich Schüler: „Wir freuen uns sehr, dass Rebecca zu RTL kommt. Sie ist eine der populärsten Moderatorinnen, nicht nur im TV folgen ihr täglich Millionen Fans. Sie wird die Marke ,Exclusiv‘ mit ihrem eigenen Stil weiterentwickeln.“

Auch weitere Projekte mit Mir im TV und in den sozialen Medien seien bereits geplant.

Rebecca Mir selbst zeigt sich begeistert von der neuen Herausforderung: „‚Exclusiv‘ ist für mich das Starmagazin schlechthin. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen. Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden.“

Wunschkandidatin

Und auch Frauke Ludowig blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: „Ich kenne sie schon lange. Sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für ,Exclusiv‘ zu gewinnen. Rebecca bringt mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und ich freue mich auf ihre große Leidenschaft und Begeisterung für das Format.“

Damit ist klar: Ab 2026 weht bei RTLs Starmagazin ein frischer Wind – mit Rebecca Mir als neuem Aushängeschild.