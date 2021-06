Canadiens gehen erstmals in Führung

Die Montreal Canadiens schaffen in Spiel drei der Halbfinalserie den zweiten Sieg in Folge und führen nun 2:1 gegen die Vegas Golden Knights.

Die Montreal Canadiens haben am Freitag im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Vegas Golden Knights das dritte Spiel 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Die Kanadier gingen damit in der "best of seven"-Serie 2:1 in Führung.

Mann des Abends war Josh Anderson. Der Kanadier glich für die Canadiens nach einem groben Patzer von Goalie Marc-Andre Fleury knapp zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit aus, und nach knapp 13 Minuten der Verlängerung sorgte er für die Entscheidung zugunsten des Rekord-Stanley-Cup-Siegers. Die Golden Knights waren nach drei Minuten ein erstes Mal in Führung gegangen.

Vegas war das erste US-amerikanische Team seit 15 Monaten, das in Zeiten der Corona-Pandemie in Montreal antrat. Das Virus ließ sich aber nicht vollends aus dem Bell Center vertreiben. Die Canadiens mussten ohne Dominique Ducharme an der Bande auskommen. Der Coach hatte einen positiven Covid-19-Test abgeliefert.

Freitag-Ergebnis der NHL

Play-off-Halbfinale ("best of seven"):



Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 3:2 n.V; Stand 2:1. Nächstes Spiel am Sonntag.