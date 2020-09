Wo die Corona-Zahlen jetzt explodieren

In diesen europäischen Ländern ist die Lage jetzt besonders kritisch.

In Österreich wurden am Donnerstag erneut 832 Neuinfektionen an nur einem Tag gemeldet. Die Zahl der aktiv mit Covid-19 infizierten Personen ist von 8.258 auf 8.372 bestätigte Fälle gestiegen. Weiter gestiegen ist mit 463 die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung (plus 50), davon waren 78 Patienten auf Intensivstationen (plus eins). Bisher gab es in Österreich 40.816 positive Testergebnisse.

Im internationalen Vergleich befindet sich Österreich dabei etwa im europäischen Mittelfeld. Am meisten Neuinfektionen (gemessen an der Einwohnerzahl) gab es dabei in der letzten Woche in Montenegro, gefolgt von Spanien und Tschechien. Aber auch in Frankreich und Großbritannien stiegen die Zahlen zuletzt wieder rasant aus. Entspannter ist sie Situation hingegen in Deutschland, der Schweiz oder auch in Italien.

Hier gibt es am meisten Fälle

Montenegro: 302,6 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Spanien: 157,7

Tschechien: 122,6

Frankreich: 99,4

Belgien: 76,6

Niederlande: 72,2

Bosnien: 59,5

Ungarn: 58,7

Österreich: 55,1

Dänemark: 52,4

Ukraine: 50,0

GB: 38,2

Kroatien: 33,6

Schweiz: 24,5

Griechenland: 18,2

Schweden: 17,3

Italien: 17,2

Deutschland: 14,6

Türkei: 14,0

Höchste Fallzahl in Großbritannien seit Pandemie-Beginn