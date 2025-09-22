"Wie Rasierklingen im Hals": Alarm um neue Corona-Variante

Die Variante Stratus breitet sich rasant aus.

Pünktlich zum Herbstbeginn steigen auch in Österreich die Corona-Infektionen wieder an. Weit verbreitet ist dabei eine neue Corona-Variante, die auch international für Schlagzeilen sorgt: „Stratus“, auch unter der Bezeichnung XFG bekannt.

Sie hat sich aus zwei Omikron-Sublinien entwickelt und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Variante unter Beobachtung eingestuft. Doch was bedeutet das für Österreich – und welche Symptome sind typisch?

Neue Symptome

Stratus verursacht überwiegend Beschwerden, die von früheren Corona-Varianten bekannt sind. Einige Merkmale stechen jedoch hervor:

Heiserkeit und Halsschmerzen – oft sehr stark ausgeprägt und nicht selten das erste Warnsignal. Manche Betroffene beschreiben das Gefühl wie „Rasierklingen im Hals“.

Trockener Reizhusten und Schnupfen, begleitet von Fieber.

Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Erschöpfung.

In manchen Fällen tritt auch Atemnot auf.

Besonders charakteristisch ist die Kombination aus Halsschmerzen und Heiserkeit, die derzeit bei vielen Erkrankten im Vordergrund steht.

Wie gefährlich ist Stratus?

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keinen Hinweis darauf, dass Stratus schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Omikron-Varianten. Die Impfstoffe schützen weiterhin zuverlässig vor schweren Verläufen. Auffällig ist allerdings, dass sich Stratus rasch verbreitet und in einigen Regionen bereits einen großen Anteil der Infektionen ausmacht.