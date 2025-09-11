Alles zu oe24VIP
Frau trägt Corona-Maske im Bus
© Getty Images

Coronavirus

Corona-Alarm: Wo die Zahlen jetzt wieder rasant steigen

11.09.25, 06:44
Pünktlich zum Herbstbeginn droht uns eine neue Welle. 

Nachdem es im Sommer vergleichsweise wenig Corona-Infektionen gab, steigen die Zahlen pünktlich zum Schulbeginn wieder rasant an. Zu sehen ist dies etwa bei den Krankenständen.

In der Vorwoche waren insgesamt 196.000 Menschen (nur ÖGK-Versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslose) gemeldet. Davon rund 30.000 grippale Infekte sowie bereits über 1.250 Corona-Kranke.

Wien ist Corona-Hotspot

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, gibt es in Wien mit Abstand die meisten Corona-Infektionen in Österreich. Die Zahlen steigen aber etwa auch in Tirol, Niederösterreich und Kärnten bereits wieder deutlich an.

Abwassermonitoring
© abwassermonitoring.at

Experten erwarten, dass die Fälle in den nächsten Wochen noch ansteigen werden. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter empfiehlt sogar bereits wieder eine Maske. Eine solche solle man „bei größeren Menschenansammlungen in abgeschlossenen Räumen, wie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln“ zum Schutz tragen.

