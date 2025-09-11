Corona-Alarm: Wo die Zahlen jetzt wieder rasant steigen

Pünktlich zum Herbstbeginn droht uns eine neue Welle.
Nachdem es im Sommer vergleichsweise wenig Corona-Infektionen gab, steigen die Zahlen pünktlich zum Schulbeginn wieder rasant an. Zu sehen ist dies etwa bei den Krankenständen.
In der Vorwoche waren insgesamt 196.000 Menschen (nur ÖGK-Versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslose) gemeldet. Davon rund 30.000 grippale Infekte sowie bereits über 1.250 Corona-Kranke.
Wien ist Corona-Hotspot
Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, gibt es in Wien mit Abstand die meisten Corona-Infektionen in Österreich. Die Zahlen steigen aber etwa auch in Tirol, Niederösterreich und Kärnten bereits wieder deutlich an.
Experten erwarten, dass die Fälle in den nächsten Wochen noch ansteigen werden. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter empfiehlt sogar bereits wieder eine Maske. Eine solche solle man „bei größeren Menschenansammlungen in abgeschlossenen Räumen, wie etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln“ zum Schutz tragen.