Demo-Alarm um Silvester-Spaziergänge

Heute wollen die Corona-Leugner wieder gegen Maßnahmen demonstrieren.

Wien. Gestern demonstrierten bereits über 200 Impfgegner ohne Bewilligung vor der ÖSTERREICH-Redaktion. Das dürften nicht die einzigen unangekündigten Demos bleiben: Die Corona-Leugner-Szene plant zahlreiche Protestaktionen rund um die Neujahrsfeiern. Dazu mobilisieren die Anführer der Szene massiv in den sozialen Netzwerken, allen voran auf ­ihren Telegram-Gruppen. Um sich gegen Untersagungen der Kundgebungen zu schützen, haben sich die Demo-Organisatoren etwas einfallen lassen:

Spaziergänge. Anstatt für einzelne Demos zu werben, ruft Jennifer Klauninger, einer der führenden Köpfe der Corona-Leugner, zum „Spaziergängen“ auf. So will man auch ohne behördliche Auflagen in der Hauptstadt aufmarschieren – und so auch Maskenpflicht, Mindestabstand und Co. umgehen. Das birgt allerdings auch ein hohe Eskalationsgefahr.

Schutzzonen. Um die zuletzt immer mehr Drohungen ausgesetzten Gesundheitseinrichtungen sollen daher zusätzlich geschützt werden. Diese Woche kündigte Innenminister Gerhard Karner an, „Schutzzonen“ um Spitäler und Gesundheitsinstitutionen einzurichten. Außerdem soll es Schwerpunktkontrollen der Polizei für die Demos geben.