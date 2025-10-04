Alles zu oe24VIP
© Getty

Coronavirus

Corona-Alarm: "Frankenstein" breitet sich rasant aus

04.10.25, 22:13
Teilen

Erkrankte beschreiben die Symptome „wie Rasierklingen im Hals“. 

Rund eine Viertelmillion Österreicher ist aktuell im Krankenstand. Dafür verantwortlich ist unter anderem eine neue Corona-Welle – die Infektionszahlen sind zuletzt wieder stark angestiegen.

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, gibt es dabei die meisten Fälle eindeutig in Wien, der Steiermark und in Tirol.

Abwasser Monitoring
© https://abwassermonitoring.at/dashboard/

Dabei breitet sich in ganz Europa aktuell die neue Corona-Variante XFG aus, die auch unter den Namen „Stratus“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Rekombination aus den früheren Varianten LF.7 und LP.8.1.2.

"Wie Rasierklingen"

Stratus verursacht überwiegend Beschwerden, die von früheren Corona-Varianten bekannt sind. Einige Merkmale stechen jedoch hervor:

  • Heiserkeit und Halsschmerzen – oft sehr stark ausgeprägt und nicht selten das erste Warnsignal. Manche Betroffene beschreiben das Gefühl wie „Rasierklingen im Hals“.
  • Trockener Reizhusten und Schnupfen, begleitet von Fieber.
  • Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Erschöpfung.
  • In manchen Fällen tritt auch Atemnot auf.

Besonders charakteristisch ist die Kombination aus Halsschmerzen und Heiserkeit, die derzeit bei vielen Erkrankten im Vordergrund steht.

Wie gefährlich ist Stratus?

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keinen Hinweis darauf, dass Stratus schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Omikron-Varianten. Die Impfstoffe schützen weiterhin vor schweren Verläufen.

