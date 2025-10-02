Alles zu oe24VIP
Corona Kopf
© Getty

Coronavirus

Corona-Alarm: Wo die Zahlen jetzt rasant steigen

02.10.25, 06:26
Teilen

Eine neue Corona-Variante breitet sich in Österreich aus. 

Schon eine Viertelmillion Österreicher ist aktuell im Krankenstand. Der Anstieg mit Tendenz nach oben verläuft explosiv. So waren in der Kalenderwoche 39 volle 246.559 im Krankenstand, in der Vorwoche waren es noch 16.000 weniger. Die Herbst-Krankenstandswelle lässt grüßen.

Dafür verantwortlich ist unter anderem Corona. Die Infektionszahlen sind zuletzt wieder deutlich gestiegen, den klinischen Aufzeichnungen der Virologie an der MedUni Wien zufolge haben sich die Fälle sogar innerhalb einer Woche verdoppelt.

 

#SARS-CoV2 Herbstwelle, Österreich
Anstieg der respiratorischen Virusaktivität
Infektionsgeschehen wird dominiert durch #Rhinoviren
und #SARS-CoV-2
-saisonaleCoVs #NL63
-1 sporadischer #Influenzafall

#MonikaRedlberger #Sentinelsystem #MedUniWien #ZentrumVirologie

[image or embed]

— Aberle Judith (@aberlejudith.bsky.social) 26. September 2025 um 20:17

  

 

Das sind die Hotspots

Dabei ist mittlerweile auch bei uns die Variante „Stratus“, auch unter der Bezeichnung XFG bekannt, angekommen. Diese hat sich aus zwei Omikron-Sublinien entwickelt und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Variante unter Beobachtung eingestuft.

Abwasser-Monitoring
© https://abwassermonitoring.at/dashboard/

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, sind die Infektionszahlen in Wien weiterhin am größten. Doch auch in Kärnten, der Steiermark und in Niederösterreich sind die Corona-Zahlen zuletzt stark angestiegen. Am niedrigsten ist das Infektionsgeschehen weiterhin im Burgenland. 

Damit hat eine neue Corona-Welle Österreich erfasst, die Infektionszahlen sind aber geringer als etwa im Herbst 2024.

