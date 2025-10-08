Alles zu oe24VIP
Corona wird im Herbst zurückkehren
Coronavirus

Corona-Alarm wegen "Frankenstein": Wo die Zahlen jetzt explodieren

08.10.25, 06:41
Neue Herbst-Welle: Dieses Bundesland ist der absolute Hotspot. 

Die Virus-Welle hat Österreich erreicht – aktuell ist schon über eine Viertelmillion im Krankenstand. Der Anstieg verläuft dabei explosiv: So waren in der Kalenderwoche 39 volle 246.559 im Krankenstand, in dieser Woche waren es schon 12.000 mehr.

Das sind die Hotspots 

Offiziell sind 3.476 an Corona erkrankt (+10 % zur Vorwoche). Dabei ist jedoch - aufgrund der oft negativ ausfallenden Schnelltests, die auch nicht mehr verpflichtend sind – die Dunkelziffer höher.

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, explodieren derzeit vor allem die Zahlen in Wien. Aber auch in der Steiermark, in Niederösterreich und in Tirol zeigt die Kurve deutlich nach oben. Die wenigsten Fälle gibt es weiterhin im Burgenland.

Abwasser-Monitoring
Neue Corona-Variante "Frankenstein"

Dabei breitet sich aktuell die neue Corona-Variante XFG aus, die auch unter den Namen „Stratus“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Rekombination aus den früheren Varianten LF.7 und LP.8.1.2.
Stratus bzw. Frankenstein verursacht überwiegend diese Beschwerden:

  • Heiserkeit und Halsschmerzen – oft sehr stark ausgeprägt und nicht selten das erste Warnsignal. Manche Betroffene beschreiben das Gefühl wie „Rasierklingen im Hals“.
  • Trockener Reizhusten und Schnupfen, begleitet von Fieber.
  • Kopf- und Gliederschmerzen, Erschöpfung.
  • In manchen Fällen tritt auch Atemnot auf.

Trotz der rasanten Verbreitung gilt „Frankenstein“ laut Gesundheitsbehörden und WHO nicht als gefährlicher als bisherige Varianten. Die Impfstoffe schützen weiterhin vor schweren Verläufen.

