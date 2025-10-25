Alles zu oe24VIP
© Getty

Coronavirus

Neue Welle: HIER explodieren die Corona-Zahlen

25.10.25, 10:37
Die Corona-Variante Frankenstein breitet sich weiter aus. 

Die Anzahl der Krankenstände steigt in Österreich weiterhin deutlich an. Dafür verantwortlich ist auch eine neue Corona-Welle, die gerade über das Land fegt.

Corona-Hotspot

Beim Abwassermonitoring ist dabei weiterhin ein Anstieg der Viruskonzentration zu beobachten. Absoluter Hotspot ist dabei Wien – in der Bundeshauptstadt sind die Zahlen in den letzten Wochen regelrecht explodiert.

Abwasser-Monitoring
© abwassermonitoring.at/dashboard/

Hoch sind die Zahlen auch in Kärnten und Niederösterreich, während etwa in Tirol die Welle bereits wieder abflacht.

Neue Variante "Frankenstein"

Die aktuell dominierende Viruslinie heißt XFG, ein neuer Untertyp der Omikron-Variante, der auch unter dem Namen „Stratus“ oder „Frankenstein“ bekannt ist. Ihre Symptome ähneln klassischen Atemwegsinfekten: trockener Husten, Heiserkeit, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen sind die häufigsten Beschwerden.

