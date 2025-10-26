Alles zu oe24VIP
Bella Lesnik
© Getty

Moderatoren-Wechsel

"Exclusiv": Überraschendes Aus nach 10 Jahren

26.10.25, 10:47
Teilen

Zehn Jahre lang war Bella Lesnik verlässliche Co-Moderatorin von Frauke Ludowig.

Nach zehn Jahren ist Schluss: Bella Lesnik verabschiedet sich von ihrer Moderatorenrolle beim RTL-Boulevardmagazin „Exclusiv“. Wie die BILD-Zeitung berichtet, wird die beliebte TV-Journalistin künftig neue Aufgaben innerhalb des Senders übernehmen. Damit geht eine Ära zu Ende – denn Lesnik war eines der bekanntesten Gesichter des Formats und prägte die Sendung.

Seit 2015 stand sie regelmäßig für „Exclusiv – Das Star-Magazin“ vor der Kamera und berichtete über Prominente, Glamour und die Welt des Entertainments. In dieser Zeit entwickelte sie sich zu einer festen Größe im RTL-Kosmos und wurde auch abseits des Bildschirms für ihr authentisches Auftreten geschätzt.

Neue Aufgabe

Über die genauen Gründe ihres Wechsels schweigt RTL bislang, betont jedoch, dass Bella Lesnik dem Sender erhalten bleibt. Offenbar soll sie in Zukunft hinter den Kulissen oder in einem neuen Format eine tragende Rolle spielen.

Für viele Fans kommt der Abschied überraschend – in den sozialen Medien äußern sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer traurig über das Ende ihrer Zeit bei „Exclusiv“. RTL selbst dankt Lesnik für „zehn erfolgreiche Jahre voller Engagement und Leidenschaft“ und blickt optimistisch auf ihre kommende Aufgabe.

