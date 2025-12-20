Nächster ESC-Ärger: Fans spekulieren über geheime Israel-Botschaft im Bühnen-Design

Kaum präsentiert, entfacht das neue Bühnenkonzept für den Eurovision Song Contest in Wien bereits hitzige Diskussionen. In den sozialen Netzwerken werfen Fans den Verantwortlichen vor, sich gestalterisch stark an der israelischen ESC-Inszenierung des Vorjahres zu orientieren.

Die Präsentation der neuen ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle sollte eigentlich Vorfreude auf das Musikspektakel wecken. Stattdessen sorgt sie nun für Aufregung. Besonders auf Social Media äußern zahlreiche Fans Kritik am Design und ziehen deutliche Parallelen zur israelischen Show aus dem vergangenen Jahr.

Das war das Design von Israels Kandidatin 2025:

© getty

Und so sieht die ESC-Bühne 2026 in Wien aus:

© Screenshot Instagram

Kreise, geschwungene Linien, Lichtspots wie parallele Bahnen sowie Effekte, die an eine Treppe erinnern – all das lässt für viele Erinnerungen an den Vorjahresauftritt Israels wachwerden. „Warum erinnert mich das an ‚New Day Will Rise‘?“, fragt ein User offen und verweist damit auf die Performance von Yuval Raphael aus dem letzten ESC. Ein weiterer Kommentar lautet: „Ich bin nicht überrascht, da ich sofort die Ähnlichkeit zwischen ihnen gesehen habe!!“

Auch im Detail sehen Fans Übereinstimmungen: Lichtkreise, spiralartige Elemente, eine stufenartige Konstruktion und ein glitzernder Vorhang, der in parallelen Streifen herabhing. Beide Bühnenkonzepte setzen stark auf runde und spiralartige Strukturen. Rein vom Design und der Konzeption her lassen sich – so die Wahrnehmung vieler Nutzer – mit etwas Fantasie durchaus Ähnlichkeiten erkennen.

Auch Hauptsponsor sorgt für Spekulationen

Zusätzliche Brisanz erhält die Debatte durch den Hauptsponsor des Wettbewerbs. Mit Moroccanoil ist erneut ein israelischer Beauty-Konzern als einer der größten Geldgeber vertreten. Das Unternehmen ist bereits seit 2020 Sponsor des ESC. Für einige Fans wirkt das Gesamtbild zu offensichtlich, um nicht über mögliche finanzielle oder politische Motive zu spekulieren, warum sich die EBU für eine Teilnahme Israels entschieden habe.

User rufen sogar zum Boykott auf

In den Kommentaren unter Beiträgen des ESC-Instagram-Accounts zeigt sich die Spaltung der Meinungen deutlich. Ein Nutzer schreibt: „Hoffe, keine Künstler wollen neben Israel auftreten. Bitte, Künstler, zeigt Menschlichkeit und Solidarität. Boykottiert Eurovision.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Es ist wirklich wie die diesjährige Inszenierung von Israel.“

Andere sehen darin keinen Zusammenhang und loben die neue Bühne: "Sehr schöne Bühne! Tolles Design! Ich freue mich schon darauf, im Mai dabei zu sein!“

Ob bewusste Anlehnung, Zufall oder reine Interpretation der Fans – die neue ESC-Bühne sorgt bereits vor dem Start des Wettbewerbs für intensive Diskussionen und emotionale Reaktionen.