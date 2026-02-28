Liebes-Geheimnis gelüftet: SIE ist die neue Freundin von Andreas Gabalier

Der Volks-Rock'n'Roller verriet vor einer Weile, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Wir wissen, wer die geheimnisvolle Schönheit ist.

Das Warten der Fans hat ein Ende, und die Gerüchteküche, die seit Wochen wie ein Lauffeuer brodelt, erfährt eine Abkühlung: Andreas Gabalier bestätigte vor einer Weile nach Jahren des Singledaseins, dass er wieder Schmetterlinge im Bauch hat: „Ja, es gibt da jemanden“, gestand er gegenüber Bild. Sofort ging das Rätselraten um die neue Liebe los. Bisher gelang ihm die Geheimniskrämerei gut, doch jetzt hat oe24 ein erstes Bild seiner Traumfrau.

Die Unbekannte an der Seite von Mama Huberta

Es ist das erste Foto, das die neue Frau an der Seite des Musikers zeigt. Die fesche Blondine hört auf den Namen Antonia und scheint bereits fest im engsten Familienkreis integriert zu sein. Das Foto zeigt die junge Schönheit in vertrauter Eintracht mit Gabaliers Mutter, Huberta, während eines Konzerts im vergangenen Jahr. Dass die neue Liebe bereits den Segen der Frau Mama hat, lässt darauf schließen, dass es der „Bergbauernbua“ wahrlich ernst meint.





„Amore“ im ZDF: Gabalier plaudert aus dem Nähkästchen

Obwohl sich der Musiker anfangs bedeckt hielt und betonte, alles sei noch „sehr neu“, konnte er sein Glück bei der Aufzeichnung der „Giovanni Zarrella Show“ nicht mehr gänzlich verbergen. Unter dem bezeichnenden Motto „Amore!“ fühlte ihm Gastgeber Giovanni Zarrella auf den Zahn. Angesprochen auf das Rezept für eine gelungene Beziehung, nannte Gabalier prompt die Zutaten, die für ihn eine dauerhafte Verbindung ausmachen: Respekt: Die gegenseitige Wertschätzung der Partner steht an oberster Stelle, Gemeinsamkeiten: Das Teilen von Interessen sei von unschätzbarem Vorteil.

Freundin Antonia gemeinsam mit Huberta Gabalier bei einem von Andis Konzerten im Jahr 2025. © oe24

Ein Rat seines Großvaters, den sich Andreas zu Herzen genommen hat – man solle nach einem „feschen Mädel“ suchen, das auch ein Kumpel ist und bis ins hohe Alter zu einem passt.

Ein neues Kapitel nach dem Liebes-Aus 2019

Sechs Jahre lang galt Andreas Gabalier als der begehrteste Junggeselle der Schlagerbranche, nachdem die Beziehung zur Moderatorin Silvia Schneider im September 2019 nach sechs gemeinsamen Jahren ihr Ende fand. Nun scheint der charismatische Steirer endlich jenes „fesche Mädel“ gefunden zu haben, mit dem er auch die „reiferen Semester“ des Lebens bestreiten möchte.

Aus Respekt vor der Privatsphäre der jungen Frau haben wir uns dazu entschlossen, ihr Antlitz auf dem Foto nur verpixelt zu zeigen – doch das Strahlen in ihrem Gesicht an der Seite von Huberta Gabalier spricht Bände über das neue Glück im Hause Gabalier.