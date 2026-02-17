TV-Star tot: "Bergdoktor"-Schauspieler verstorben

Der TV-Star Lambert Hamel ist tot. Der Schauspieler verstarb im Alter von 85 Jahren.
Als festes Ensemblemitglied an renommierten Bühnen wie den Münchner Kammerspielen und dem Bayerischen Staatsschauspiel verkörperte er über viele Jahrzehnte hinweg prägende Charakterrollen.
Bekannt in München
Seine darstellerische Tiefe machte ihn zu einer festen Größe in der bayerischen Landeshauptstadt
Auftritte in legendären Krimireihen
Ebenso machte er sich im deutschen Film und Fernsehen einen großen Namen. Besonders seine Auftritte in legendären Krimireihen wie „Derrick“ und „Der Kommissar“ bleiben vielen Zuschauern in Erinnerung.
Beim "Bergdoktor"
Hamel bewies dabei immer wieder seine Wandlungsfähigkeit zwischen ernsten Rollen und populärer Unterhaltung. In Österreich ist er vielen Zuschauern zudem durch seine Mitwirkung in bekannten TV-Produktionen wie „Der Bergdoktor“ ein Begriff.