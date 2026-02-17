Alles zu oe24VIP
Lambert Hamel
Mit 85 Jahren

TV-Star tot: "Bergdoktor"-Schauspieler verstorben

17.02.26, 18:06
Der TV-Star Lambert Hamel ist tot. Der Schauspieler verstarb im Alter von 85 Jahren. 

Als festes Ensemblemitglied an renommierten Bühnen wie den Münchner Kammerspielen und dem Bayerischen Staatsschauspiel verkörperte er über viele Jahrzehnte hinweg prägende Charakterrollen.

Bekannt in München

Seine darstellerische Tiefe machte ihn zu einer festen Größe in der bayerischen Landeshauptstadt 

Auftritte in legendären Krimireihen

Ebenso machte er sich im deutschen Film und Fernsehen einen großen Namen. Besonders seine Auftritte in legendären Krimireihen wie „Derrick“ und „Der Kommissar“ bleiben vielen Zuschauern in Erinnerung.

Beim "Bergdoktor"

Hamel bewies dabei immer wieder seine Wandlungsfähigkeit zwischen ernsten Rollen und populärer Unterhaltung. In Österreich ist er vielen Zuschauern zudem durch seine Mitwirkung in bekannten TV-Produktionen wie „Der Bergdoktor“ ein Begriff.

