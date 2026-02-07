Alles Walzer! So läuft der Opernball 2026 im ORF ab

Im Opernball-Einsatz für den ORF: Mirjam Weichselbraun, Theresa Vogl, Lilian Klebow und Silvia Schneider berichten in traumhaften Roben vom Ball der Bälle.

Der glamouröse Höhepunkt der Ballsaison bringt nicht nur die Oper zum Beben, auch im ORF ist der Opernball ein Publikumsmagnet, der letztes Jahr 1,445 Millionen vor den Bildschirm gelockt hat.

„Sparsam, aber spektakulär“

Heuer wird es, so versprach Generaldirektor Roland Weißmann, „sparsam, aber spektakulär“. Die Zuschauer dürfen sich auf eine gewohnt hochwertige Produktion freuen, die den Spagat zwischen Wiener Tradition und modernem Entertainment meistert.

Mal in einer schillernden Robe von Jenny Packham, einer der Lieblings-Designerinnen von Prinzessin Kate, dann in einem rosa Tüllkleid von JCH Juergen Christian Hoerl: Die ORF- Moderatorin enttäuscht nie. Was sie heuer tragen wird, war zu Redaktionsschluss noch top secret! © ORF/Thomas Ramstorfer

Souveränität trifft Style

Mirjam Weichselbraun, Theresa Vogl und Andi Knoll berichten ab 20.15 Uhr (in ORF 2, 3sat und auf ORF ON) in gewohnter Manier live aus der Staatsoper, sprechen mit Gästen und führen durch den Abend.

Die Kultur-Lady trägt – wie letztes Jahr – eine elegante Robe von der österreichischen Designerin Eva Poleschinski. Diesmal hat Vogl sich für ein großes Kleid in Grün entschieden, das mit raffinierten Einblicken und edlem Federschmuck spektakulär wirkt. © Doris Himmelbauer

Mode & Kunst im ORF

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr wieder auf der modischen Komponente. Silvia Schneider wird mit geschultem Blick die Roben der Debütantinnen und die Haute Couture der Stargäste analysieren.

Gemeinsam mit Liliya Semenova, der Couturière ihres Vertrauens, hat die Moderatorin ihren Traum in Rubinrot umgesetzt und greift damit eine der Farben des Opernballs auf. Über 100 Arbeitsstunden flossen in die Fertigung des Kleides, das mit klarer Linie und intensiver Farbe ein Statement setzt. © Phil Jelenska

Unterstützt wird das Team von Leona König, die für „Stars & Talente“ unterwegs ist und junge Nachwuchskünstler:innen dabei begleitet, wie sie zum ersten Mal die magische Opernball-Luftschnuppern.

Schwer zu tragen hat die „Goldene Note“-Lady, die jungen Talenten die Welt des Balls näherbringt. Das Vintage-Kleid von Jean Paul Gaultier mit roten Steinen und Stickereien wiegt „mindestens 10 Kilogramm“. © Privat

Der Tag danach

Schauspielerin Lilian Klebow zeigt am 13. Februar (20.15 Uhr) in „Alles Opernball“ wieder die schönsten Momente, extravagantesten Auftritte und das spannendste Ballgeflüster. Wer trug das schönste Kleid? Wer tanzte aus der Reihe?

Blau macht die Schauspielerin nur, wenn es um ihre traumhafte MD Design-Robe von Dagmar Mikolics geht. Der edel glänzende Stoff wird von eleganten Details getoppt. Die aufwendigen Ärmel in Form von üppigen Rosenblüten erinnern an den prächtigen Blumenschmuck am Opernball, über den sie am 13. 2. berichtet. © Sarah Katharina Photography

Knoll am Würstelstand

Im Anschluss: „Alles Walzer – Nach dem Ball ist vor dem Ball!“ Kult-Moderator Andi Knoll bittet zur legendären Nachbesprechung an den Würstelstand. Zwischen Debrecziner und Senf empfängt er prominente Gäste, lässt die Nacht Revue passieren und wirft einen Blick hinter die Kulissen der monatelangen Vorbereitungen.