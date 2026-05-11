Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Feinfühliger, nicht zu direkt! Heute ist großes Verständnis gefragt.

Feinfühliger, nicht zu direkt! Heute ist großes Verständnis gefragt. Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Hören Sie sich andere Meinungen an!

Keine voreiligen Entscheidungen! Hören Sie sich andere Meinungen an! Fitness: Es geht nicht so schnell, wie Sie wollen. Lassen Sie sich mehr Zeit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Romantik ist wieder im Vormarsch. Seien Sie aber möglichst einfühlsam!

Romantik ist wieder im Vormarsch. Seien Sie aber möglichst einfühlsam! Beruf: Bringen Sie Ihre wirtschaftlichen Argumente ein! Aber diplomatisch!

Bringen Sie Ihre wirtschaftlichen Argumente ein! Aber diplomatisch! Fitness: Sie sind wieder viel entspannter. Geselligkeit bringt neue Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ziehen Sie sich lieber ein wenig zurück, um Differenzen zu vermeiden!

Ziehen Sie sich lieber ein wenig zurück, um Differenzen zu vermeiden! Beruf: Wirtschaftliche Sicherheit hat Vorrang. Kalkulieren Sie also genauer!

Wirtschaftliche Sicherheit hat Vorrang. Kalkulieren Sie also genauer! Fitness: Legen Sie öfter Nachdenkpausen ein, um Voreiligkeiten zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Die Liebe ist im Anzug. Freuen Sie sich auf berührende Begegnungen!

Die Liebe ist im Anzug. Freuen Sie sich auf berührende Begegnungen! Beruf: Man zeigt Verständnis für Ihre Interessen und kommt Ihnen entgegen.

Man zeigt Verständnis für Ihre Interessen und kommt Ihnen entgegen. Fitness: Sie sind heute besonders fokussiert. Gut für geistige Herausforderungen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie sehr einfühlsam! Man braucht mehr emotionale Sicherheit.

Seien Sie sehr einfühlsam! Man braucht mehr emotionale Sicherheit. Beruf: Nehmen Sie Anregungen und Denkanstöße an, überprüfen Sie Ihre Pläne!

Nehmen Sie Anregungen und Denkanstöße an, überprüfen Sie Ihre Pläne! Fitness: Haben Sie Geduld, begnügen Sie sich erst mal mit kleinen Schritten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wer sich seine Chancen erhalten will, zeigt sich sehr verständnisvoll.

Wer sich seine Chancen erhalten will, zeigt sich sehr verständnisvoll. Beruf: Geduld in Gesprächen und Verhandlungen und bloß nicht streitlustig!

Geduld in Gesprächen und Verhandlungen und bloß nicht streitlustig! Fitness: Volle Konzentration auf den nächsten Schritt! Nicht ablenken lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Eine neue Chance, verständnisvoll und einfühlsam miteinander zu reden.

Eine neue Chance, verständnisvoll und einfühlsam miteinander zu reden. Beruf: Zeigen Sie mehr Interesse für die Ideen anderer, hören Sie besser zu!

Zeigen Sie mehr Interesse für die Ideen anderer, hören Sie besser zu! Fitness: Sie sind entspannter und können sich auch wieder besser konzentrieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Eine vernünftige Einstellung und mehr Feingefühl: Das ist Ihre Chance.

Eine vernünftige Einstellung und mehr Feingefühl: Das ist Ihre Chance. Beruf: Vertrauen Sie auf Ihre soziale Kompetenz, um Probleme zu bereinigen!

Vertrauen Sie auf Ihre soziale Kompetenz, um Probleme zu bereinigen! Fitness: Sie sind mental stark. Positive Resonanz stärkt zudem Ihre Motivation.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lenken Sie doch verständnisvoll ein, statt sich kämpferisch zu geben!

Lenken Sie doch verständnisvoll ein, statt sich kämpferisch zu geben! Beruf: Loslassen, was Sie zu sehr stresst! Konzentration auf Naheliegendes!

Loslassen, was Sie zu sehr stresst! Konzentration auf Naheliegendes! Fitness: Steigen Sie auf die Bremse und kontrollieren Sie lieber alles genauer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Verlangen Sie nicht zu viel! Über Erwartungen zu reden ist sinnvoller.

Verlangen Sie nicht zu viel! Über Erwartungen zu reden ist sinnvoller. Beruf: Kollegiales Verhalten motiviert und verbessert auch das Miteinander.

Kollegiales Verhalten motiviert und verbessert auch das Miteinander. Fitness: Gelassener! Nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere und sich selbst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man ist heute sehr sensibel. Daher einfühlsamer, leiser und geduldig!

Man ist heute sehr sensibel. Daher einfühlsamer, leiser und geduldig! Beruf: Gehen Sie viel sorgfältiger vor! Kontrolle ist heute am wichtigsten.

Gehen Sie viel sorgfältiger vor! Kontrolle ist heute am wichtigsten. Fitness: Konzentriert bleiben, Prioritäten definieren und nicht hetzen lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Nicht zu schwärmerisch, cooler ist besser!

Man ist Ihnen sehr gewogen. Nicht zu schwärmerisch, cooler ist besser! Beruf: Wer mehr Vertrauen in andere setzt, findet bestimmt bessere Lösungen.

Wer mehr Vertrauen in andere setzt, findet bestimmt bessere Lösungen. Fitness: Mental und intellektuell sind Sie top. Aussprachen wirken befreiend.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.