So stehen Ihre Sterne am 26.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ohne klares Bekenntnis geht es nicht. Reden Sie über Ihre Erwartungen!

Ohne klares Bekenntnis geht es nicht. Reden Sie über Ihre Erwartungen! Beruf: Guter Tag, um sich mit anderen auszutauschen. Anregungen annehmen!

Guter Tag, um sich mit anderen auszutauschen. Anregungen annehmen! Fitness: Hinaus in die Natur! Kontemplative Spaziergänge bringen neue Ideen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Statt nur auf Ihren Prinzipien zu bestehen, sollten Sie sich erklären.

Statt nur auf Ihren Prinzipien zu bestehen, sollten Sie sich erklären. Beruf: Nicht eigensinnig! Es ist sicher klüger, Ihre Vorhaben zu überdenken.

Nicht eigensinnig! Es ist sicher klüger, Ihre Vorhaben zu überdenken. Fitness: Alles zu anstrengend? Sie müssen ja nicht immer alles allein schaffen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Mit Smalltalk ist es nicht getan. Es ist Zeit für ernsthafte Aussprachen.

Mit Smalltalk ist es nicht getan. Es ist Zeit für ernsthafte Aussprachen. Beruf: Bringen Sie sich konstruktiv ein! Hören Sie aber erst mal geduldig zu!

Bringen Sie sich konstruktiv ein! Hören Sie aber erst mal geduldig zu! Fitness: Langsamer und aufmerksamer! Guter Tag für konzentrierte Tätigkeiten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Genießen Sie das Interesse an Ihnen, aber ohne zu große Erwartungen!

Genießen Sie das Interesse an Ihnen, aber ohne zu große Erwartungen! Beruf: Ihre Meinung hat sicher Gewicht. Bleiben Sie trotzdem diplomatisch!

Ihre Meinung hat sicher Gewicht. Bleiben Sie trotzdem diplomatisch! Fitness: Konsensbereit und friedlich, um sich sinnlose Aufregung zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie sich impulsiv gebärden, gehen die Wogen heute schnell hoch.

Wenn Sie sich impulsiv gebärden, gehen die Wogen heute schnell hoch. Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Ansichten! Fühlen Sie sich in andere ein!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Ansichten! Fühlen Sie sich in andere ein! Fitness: Wer sich kämpferisch gibt, wird sich überfordern. Daher cool bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie aufmerksam zuhören, lassen sich Missverständnisse ausräumen.

Wenn Sie aufmerksam zuhören, lassen sich Missverständnisse ausräumen. Beruf: Lassen Sie sich doch mal zu etwas überreden, was andere vorschlagen!

Lassen Sie sich doch mal zu etwas überreden, was andere vorschlagen! Fitness: Guter Tag für geistige Anregungen. Physisch sollten Sie sich schonen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie sollten gesprächsbereit sein. Aber selbstkritisch und einsichtig!

Sie sollten gesprächsbereit sein. Aber selbstkritisch und einsichtig! Beruf: Wie wäre es, mal in Ruhe nachzudenken und eigene Fehler zu entdecken?

Wie wäre es, mal in Ruhe nachzudenken und eigene Fehler zu entdecken? Fitness: Nur keine Eile! Alles, das klappen soll, braucht reifliche Überlegung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie ruhig und einfühlsam reden, hört man Ihnen bestimmt eher zu.

Wenn Sie ruhig und einfühlsam reden, hört man Ihnen bestimmt eher zu. Beruf: Sie haben die richtigen Ideen, sollten sie aber geduldiger vermitteln.

Sie haben die richtigen Ideen, sollten sie aber geduldiger vermitteln. Fitness: Bloß nicht wieder streitlustig! Heute lohnt es sich, Ruhe zu bewahren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wie lässt sich der Zusammenhalt festigen? Darüber sollten Sie reden.

Wie lässt sich der Zusammenhalt festigen? Darüber sollten Sie reden. Beruf: Man weiß nicht, was man will. Das lässt sich nur mit Geduld klären.

Man weiß nicht, was man will. Das lässt sich nur mit Geduld klären. Fitness: Erzwingen lässt sich heute nichts. Gelassen bleiben und zuhören!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ehrlicher und objektiver! Nehmen Sie Denkanstöße Ihres Partners an!

Ehrlicher und objektiver! Nehmen Sie Denkanstöße Ihres Partners an! Beruf: Praktische Überlegungen reichen nicht. Denken Sie gründlicher nach!

Praktische Überlegungen reichen nicht. Denken Sie gründlicher nach! Fitness: Tempo und Stress drosseln! Nehmen Sie sich mal Zeit zum Regenerieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zuhören, reden, nachdenken! So können sich neue Einsichten einstellen.

Zuhören, reden, nachdenken! So können sich neue Einsichten einstellen. Beruf: Es ist wichtig, auf andere einzugehen und Ihre Meinung zu überdenken.

Es ist wichtig, auf andere einzugehen und Ihre Meinung zu überdenken. Fitness: Lehnen Sie sich in Ruhe zurück und verzichten Sie mal auf Widerspruch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.