Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.6.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man freut sich sehr auf Sie. Die Chance, wieder eng zusammenzurücken.

Man freut sich sehr auf Sie. Die Chance, wieder eng zusammenzurücken. Beruf: Nehmen Sie das Heft in die Hand und sorgen Sie für Aufbruchstimmung.

Nehmen Sie das Heft in die Hand und sorgen Sie für Aufbruchstimmung. Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor! Nutzen Sie Ihren Tatendrang zielstrebig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Auf Herausforderungen cool reagieren. Großzügigkeit wird geschätzt.

Auf Herausforderungen cool reagieren. Großzügigkeit wird geschätzt. Beruf: Geben Sie es zu, wenn Sie überfordert sind, lassen Sie andere machen!

Geben Sie es zu, wenn Sie überfordert sind, lassen Sie andere machen! Fitness: Sie brauchen heute mehr Ruhe und Entspannung. Schalten Sie zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Unternehmungslust kommt an. Es darf ruhig ein wenig glanzvoller sein.

Unternehmungslust kommt an. Es darf ruhig ein wenig glanzvoller sein. Beruf: Punkten Sie mit Kreativität und bringen Sie sich mit neuen Ideen ein!

Punkten Sie mit Kreativität und bringen Sie sich mit neuen Ideen ein! Fitness: Zeit, das Leben zu genießen, sollte auch bleiben: Belohnen Sie sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Geben Sie sich ein bisschen eleganter und auch ein bisschen verspielt.

Geben Sie sich ein bisschen eleganter und auch ein bisschen verspielt. Beruf: Springen Sie über Ihren Schatten und folgen Sie Vorschlägen anderer!

Springen Sie über Ihren Schatten und folgen Sie Vorschlägen anderer! Fitness: Mehr Mut, neue Wege zu beschreiten! Optimismus tut Ihrer Laune gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Die Liebe hat Hochsaison. Freuen Sie sich auf aufregende Begegnungen!

Die Liebe hat Hochsaison. Freuen Sie sich auf aufregende Begegnungen! Beruf: Neue Ideen? Nicht kämpfen, mit Geduld überzeugen Sie andere leichter.

Neue Ideen? Nicht kämpfen, mit Geduld überzeugen Sie andere leichter. Fitness: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, auch wenn Sie sich stark fühlen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bloß nicht wieder zu reserviert! Herzlichkeit und Spaß sind angesagt.

Bloß nicht wieder zu reserviert! Herzlichkeit und Spaß sind angesagt. Beruf: Realitätssinn ist schon wichtig, nehmen Sie Anregungen trotzdem an!

Realitätssinn ist schon wichtig, nehmen Sie Anregungen trotzdem an! Fitness: Nicht zu beharrlich und ehrgeizig! Lebensfreude ist heute wichtiger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man flirtet wieder gerne. Genießen Sie es, aber ohne zu weit zu gehen!

Man flirtet wieder gerne. Genießen Sie es, aber ohne zu weit zu gehen! Beruf: Haben Sie die Interessen anderer im Auge? Nicht egoistisch handeln!

Haben Sie die Interessen anderer im Auge? Nicht egoistisch handeln! Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Schönheit, holen Sie sich positives Feedback!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Stellen Sie Ihre Ansprüche zurück, großzügiges Wohlwollen ist gefragt!

Stellen Sie Ihre Ansprüche zurück, großzügiges Wohlwollen ist gefragt! Beruf: Gehen Sie mit Ideen anderer anerkennend um, seien Sie diplomatisch!

Gehen Sie mit Ideen anderer anerkennend um, seien Sie diplomatisch! Fitness: Lieber ein bisschen defensiver! Augen auf und Kräfte klug einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute beißt man sicher an, wenn Sie nicht gleich zu viel verlangen.

Heute beißt man sicher an, wenn Sie nicht gleich zu viel verlangen. Beruf: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Ihre Ideen wirken motivierend.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Ihre Ideen wirken motivierend. Fitness: Sie sind sehr motiviert. Setzen Sie sich trotzdem vernünftige Grenzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Treten Sie nicht fordernd auf! Man will sich nicht bevormundet fühlen.

Treten Sie nicht fordernd auf! Man will sich nicht bevormundet fühlen. Beruf: Die Stimmung hochhalten und mitspielen, auch wenn Sie skeptisch sind!

Die Stimmung hochhalten und mitspielen, auch wenn Sie skeptisch sind! Fitness: Positiv denken! Lassen Sie sich von der Motivation anderer anstecken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Heute richten Sie sich besser nach den Erwartungen Ihres Gegenübers.

Heute richten Sie sich besser nach den Erwartungen Ihres Gegenübers. Beruf: Nehmen Sie einfach an, was zu tun ist, auch wenn es Ihnen nicht passt.

Nehmen Sie einfach an, was zu tun ist, auch wenn es Ihnen nicht passt. Fitness: Kräfte sparsam einteilen! Und ausruhen, wenn es Ihnen zu viel wird!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.