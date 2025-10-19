Jack White: Wenige Stunden vor seinem Tod! Sein trauriger letzter Abend allein im Stammlokal

Der Musikproduzent besuchte ein letztes Mal sein Lieblingslokal - so ging es ihm.

Die deutsche Musikbranche war erschüttert von diesen traurigen Neuigkeiten : Musikproduzent Jack White (85) wurde am Donnerstagmorgen, 16.10. tot in seiner Villa im Berliner Stadtteil Grunewald aufgefunden worden.

Nach Angaben der Polizei wird derzeit von einem Suizid ausgegangen. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, soll White seinen letzten Abend noch in seinem Lieblingsrestaurant verbracht haben. Im italienischen Edellokal "Culaccino" in der edlen Fasanenstraße, das er gerne besuchte. Dort kam er seit Jahren hin, war wie ein Teil der Familie für die Betreiber.

War oft hier

Die gaben sich dem Medium gegenüber entsetzt über den Tod des Produzenten . Eine Mitarbeiterin erklärte: "Jack White war mehrmals die Woche hier", aber immer zu unterschiedlichen Zeiten. Manchmal auch um geschäftliche Termine wahrzunehmen. Denn sein Studio und Büro sind nur wenige Minuten vom "Culaccino" entfernt.

Mochte keinen Rummel

Die Mitarbeiterin erklärt aber deutlich, das Restaurant sei ein sicherer Ort gewesen für ihn, denn den Rummel um sich mochte er nicht. "Jack White war ein ganz bodenständiger Mensch. Wenn er zu uns kam, wollte er nicht wie ein Star behandelt werden. Er war da, nahm irgendwo Platz." Was er bestellte, will die Mitarbeiterin nicht verraten, aber erklärte, er sei allein gewesen, habe allein gegessen und getrunken.

Mit Ex-Frau Janine, der Teile seiner Villa gehören sollen

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Schuldenprobleme

Nach Informationen der BILD soll White zuletzt finanzielle Sorgen geplagt haben. Der einstige Multimillionär habe Schulden gehabt und nur noch Tantiemen aus alten Erfolgen wie „Looking for Freedom“ erhalten. Seit seinem Rückzug aus der Musikbranche im Jahr 2014 habe er keine neuen Einnahmen erzielt – und auch Investitionen in Aktien sollen Verluste gebracht haben.