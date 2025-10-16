Wie verzweifelt war Jack White? Polizei geht von Suizid aus

Eine Schocknachricht aus Berlin: Der legendäre Musikproduzent Jack White, bürgerlich Horst Nußbaum, wurde tot in seinem Haus in Grunewald aufgefunden. Ermittler gehen von Suizid aus.

Die Berliner Polizei wurde am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr zu einem Haus in Grunewald gerufen, nachdem ein Verdacht auf Suizid gemeldet worden war. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung, teilte ein Polizeisprecher mit, und man habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

"Letzte Woche war er noch bei mir"

In einem Statement erklärte sein Anwalt Sebastian Loewe: „Letzte Woche Dienstag war er noch bei mir. Er machte keinen guten Gesamteindruck, das muss ich schon sagen. Er war sehr niedergeschlagen wegen der Trennung.“

Jack White, geboren als Horst Nußbaum im Jahr 1940 in Köln, war eine zentrale Figur der deutschen Musikszene. Seine Karriere begann nach einer kurzen Zeit als Fußballprofi – unter anderem beim PSV Eindhoven – bevor er zur Musik wechselte. White war verantwortlich für große Hits wie „Self Control“ von Laura Branigan und arbeitete als Produzent unter anderem mit Paul Anka, David Hasselhoff, Roland Kaiser und weiteren Künstlern zusammen.

White hinterlässt kleine Kinder und Ex-Frau

Er hinterlässt seine Ex-Partnerin Rafaella Nussbaum (40) und seine Kinder Maximilian (6) und Angelina (1) – sowie insgesamt sieben Kinder.

Erst kürzlich wurde öffentlich, dass er und Rafaella sich getrennt hätten. Sie hatte erklärt: „Wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft.“ In den Monaten zuvor hätten sie bereits getrennt unter einem Dach gelebt, so Rafaella.