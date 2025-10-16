Mehr als eine Milliarde Tonträger: Whites steile Karriere

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das bestätigte die Berliner Polizei. Diese war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden. Die Todesursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Mehr als eine Milliarde Tonträger

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Er hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When the Rain Begins to Fall".

Mit 83 wurde er 2023 zum siebenten Mal Vater

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebenten Mal Vater. "Rafaella und ich haben vor Glück geweint", sagte White damals der "Bild" nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet. Für White war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt.