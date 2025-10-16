Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Jack White und seine Frau Rafaella
© Getty

Riesen Erfolg

Mehr als eine Milliarde Tonträger: Whites steile Karriere

16.10.25, 12:53
Teilen

Der deutsche Musikproduzent Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. 

Das bestätigte die Berliner Polizei. Diese war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden. Die Todesursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Mehr als eine Milliarde Tonträger  

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Er hat mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft und mehr als 1.000 Songs geschrieben. Stars von Roberto Blanco bis Tony Marshall, von Hansi Hinterseer bis David Hasselhoff verdankten ihm ihren Aufstieg. White steckte auch hinter Welthits wie "Gloria", "Self Control" und "When the Rain Begins to Fall".

Mit 83 wurde er 2023 zum siebenten Mal Vater 

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. Mit 83 wurde er 2023 zum siebenten Mal Vater. "Rafaella und ich haben vor Glück geweint", sagte White damals der "Bild" nach der Geburt von Angelina Melody. Seit 2015 waren White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet. Für White war es die vierte Ehe. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden