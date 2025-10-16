Rätsel um Tod von Jack White (†85): Kripo ermittelt wegen Suizid oder Mord!

Erst kürzlich wurde das Ehe-Aus von Jack White und seiner Rafaella öffentlich, nun wurde der Schlagerproduzent tot aufgefunden. Die Kripo ermittelt nun wegen der Todesursache.

Schock für alle Schlager-Fans: Der legendäre Produzent Jack White wurde am Donnerstag (16. Oktober) tot in seiner Wohnung in Berlin-Grunewald aufgefunden. Das bestätigte Whites Rechtsanwalt.

Der deutsche Musiker Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Der Produzent und Komponist, der mit zahlreichen Hits die Musikgeschichte prägte, hinterlässt eine bewegte Lebensgeschichte und eine große Familie. Zu seinen Angehörigen gehören seine Ehefrau Rafaella (40), von der er sich kürzlich getrennt hatte, sowie ihre gemeinsamen Kinder Maximilian (6) und Angelina (2). Insgesamt hatte Jack White sieben Kinder aus vier Ehen.





Drama in der Berliner Villa: Polizei ermittelt

Der tragische Tod des Musikers wurde am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr gemeldet. Ein Anruf aus dem näheren Umfeld von Jack White erreichte die Berliner Polizei, die sofort zu seiner Villa im Grunewald fuhr. Doch die Hilfe kam zu spät: Jack White wurde von seiner Haushälterin leblos aufgefunden.

Die Berliner Kriminalpolizei und Spurensicherung haben umgehend Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Todes zu klären. Derzeit wird laut Bild untersucht, ob es sich um einen Suizid oder möglicherweise ein Tötungsdelikt handelt. Der Leichnam wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht.

Ein außergewöhnlicher Musiker und Produzent

Vor seiner Musikkarriere war Jack White als Profifußballer aktiv. Doch sein größter Erfolg sollte nicht auf dem Fußballplatz, sondern in der Musikbranche liegen. 1967 veröffentlichte er seine erste von insgesamt 15 eigenen Platten, jedoch konnte er sich als Sänger nicht durchsetzen. Daraufhin konzentrierte er sich aufs Komponieren und Produzieren – ein Schritt, der ihm zu internationalem Ruhm verhalf. Eine unglaubliche Karriere startete.

White schrieb zahlreiche Hits, die nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international große Erfolge feierten. Besonders in den 70er- und 80er-Jahren lieferte er Klassiker für deutsche Schlagergrößen wie Tony Marshall („Schöne Maid“) und Jürgen Marcus („Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“). Aber auch internationale Stars wie Laura Branigan („Gloria“, „Self Control“) und David Hasselhoff („Looking for Freedom“) vertrauten auf seine außergewöhnliche Songwriting-Kunst.





Über 400 Auszeichnungen und das Ende einer Karriere

Mit mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen gehört Jack White zu den erfolgreichsten Musikern des deutschsprachigen Raums. Seine Karriere, die ihn zu einem der bedeutendsten Musikproduzenten und Songwriter der 70er und 80er Jahre machte, endete im Mai 2014, als er seinen Rücktritt von der Musikbühne bekanntgab.

Der Tod von Jack White hinterlässt nicht nur eine Lücke in der deutschen Musiklandschaft, sondern auch in der Erinnerung der vielen Fans und Künstler, die von seiner Kreativität und seinem Talent profitierten.