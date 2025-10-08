Nach 15 Jahren: Ehe-Aus für Schlagerproduzent Jack White (85)

Seine Noch-Gattin Rafaella Nussbaum gab jetzt die Trennung bekannt, nur ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Angelina.

Nach 15 Jahren Liebe und zehn Jahren Ehe ist es nun offiziell: Jack White (85) und Rafaella Nussbaum (40) gehen getrennte Wege. Die Noch-Ehefrau des Starproduzenten hat die Trennung nun im Gespräch mit Bunte bestätigt – und spricht offen über die Hintergründe und ihre Zukunftspläne.

Am 2. September feierte Jack White seinen 85. Geburtstag – ohne seine Ehefrau an seiner Seite. Damals hieß es, Rafaella habe wegen eines Infekts gefehlt. Nun steht fest: Das Paar hat sich bereits getrennt.

Auszug mit den Kindern

Im Interview erklärt die zweifache Mutter, dass die Entscheidung kein plötzlicher Schritt gewesen sei: „Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft“, sagt Rafaella Nussbaum. Der Entschluss habe sie „unheimlich viel Kraft gekostet“, doch einen anderen Weg habe es nicht mehr gegeben. „Schon seit einigen Monaten leben wir getrennt unter einem Dach. Ich werde aber jetzt ausziehen.“

Kein Rosenkrieg, sondern gegenseitiger Respekt

Trotz des Ehe-Aus betont Rafaella, dass es keinen Streit gebe und beide weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben. Neue Partner nussbaum seien weder bei ihr noch bei Jack White im Spiel. Im Gegenteil – sie wünsche ihrem Ex-Mann, dass er noch einmal Liebe findet: „Jack ist ein Typ Mann, der nicht gerne allein ist. Ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass er eine neue Partnerin findet.“

Gemeinsame Krisen überstanden

In den vergangenen Jahren stand Rafaella ihrem Ehemann in schweren Zeiten zur Seite. Der Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum heißt, musste mehrere gesundheitliche Rückschläge verkraften.

Kurz vor Weihnachten 2024 stürzte White in seinem Büro, schlug mit dem Kopf auf und fiel ins Koma. „Mit dem Hinterkopf bin ich dann wohl gegen den Schreibtisch geknallt und lag bewusstlos auf dem Boden. Ich bin ins Koma gefallen“, erinnerte er sich später im Bunte-Interview. Nur durch das rasche Eingreifen seiner Frau überlebte er den Unfall: „Ohne meine Frau wäre ich gestorben.“

Jack White und Gattin Rafaella im Jahr 2020 bei einer Geburtstagsparty © Getty

Nach Wochen auf der Intensivstation erholte sich der Produzent – doch nur fünf Monate später folgte der nächste Schicksalsschlag: ein Schlaganfall. Wieder lag White im Koma, diesmal vier Wochen lang.

Ein Abschied mit Achtung und Dankbarkeit

Trotz allem blickt Rafaella Nussbaum ohne Bitterkeit auf die gemeinsame Zeit zurück. Nach 15 Jahren, in denen sie gemeinsam Höhen und Tiefen durchstanden haben, trennt sich das Paar in Freundschaft.