Star-Produzent Jack White: "Ohne meine Frau wäre ich gestorben"

Zweimal im Koma, zweimal Intensivstationen, zwei Nahtoderfahrungen – Musikproduzent Jack White (84) blickt auf eine dramatische Zeit zurück. Nur dem schnellen Handeln seiner Frau Rafaella Nußbaum (40) verdankt er heute sein Leben

„Ohne meine Frau wäre ich gestorben“, sagt er offen in einem bewegenden Interview mit der deutschen "Bunte". Kurz vor Weihnachten stürzte der einstige Hitlieferant in seinem Büro – nasse Schuhe auf glattem Parkett, ein harter Aufprall mit dem Hinterkopf gegen den Schreibtisch. Jack White, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, blieb bewusstlos liegen. Seine Frau ahnte sofort, dass etwas nicht stimmte, eilte zu ihm – und fand ihren Mann reglos am Boden. „Ich habe so geschrien wie noch nie in meinem Leben“, erzählt sie. Die Rettungskräfte mussten ihn reanimieren und intubieren. Wochenlang lag er im Koma – und überlebte knapp.

Doch kaum war er wieder auf den Beinen, folgte der nächste Schock: Nur fünf Wochen später erlitt Jack White einen schweren Schlaganfall. Seine Haushälterin entdeckte ihn leblos im Bett. Wieder Koma. Wieder Intensivstation. Wieder Lebensgefahr. Doch der Musikmogul kämpfte sich zurück. „Ich bin nahezu der alte Jack. Keine bleibenden Schäden, nur leichter Schwindel – aber der ist auch schon fast weg“, sagt er stolz. Die Dankbarkeit, wieder zuhause bei Ehefrau Rafaella und den gemeinsamen Kindern Maximilian Noah (6) und Angelina Melody (1) zu sein, überstrahlt alles: „In meinem eigenen Bett zu liegen, das bedeutet mir heute mehr als jeder Gold-Award.“

Dass White überhaupt noch lebt, grenzt an ein medizinisches Wunder. Und doch bleibt er bescheiden. Schon vor den gesundheitlichen Rückschlägen führte er ein gesundes Leben: nie geraucht, kaum Alkohol, regelmäßiges Training. Jetzt streicht er auch Zucker von seinem Speiseplan.

Sein Lebensweg? Filmreif. Als Fußballer spielte er einst für PSV Eindhoven und Viktoria Köln, bevor er mit über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen zur Legende des deutschen Schlagers wurde. „Looking for Freedom“ (David Hasselhoff), „Schöne Maid“ (Tony Marshall), „Eine neue Liebe“ (Jürgen Marcus) – Hits, die bis heute nachhallen. Und ein Produzent, der dem Tod gleich zweimal von der Schippe sprang.