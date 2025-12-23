Party, drei Stunden Schlaf – Wussow packt über Silbereisens "Traumschiff"-Drehs aus

Die österreichische Schauspielerin kennt Florian Silbereisen mittlerweile so gut, wie kaum eine andere. Während der Dreharbeiten auf dem Traumschiff kommt es auch immer wieder zu sehr wilden Nächten an Bord.

Wenn das „Traumschiff“ rund um die Feiertage wieder über die Bildschirme fährt, beginnt für viele Zuseherinnen und Zuseher eine kleine Auszeit vom Alltag. Raus aus dem Grau, hinein ins Blau des Meeres – mit Kurs auf Sonne, Fernweh und ein bisserl heile Welt. Für Barbara Wussow (64) und Collien Fernandes (44) ist das legendäre Kreuzfahrtschiff allerdings längst kein bloßer Arbeitsplatz mehr. Über die Jahre ist es zu einem zweiten Zuhause geworden.

Im Gespräch mit „Schöne Woche“ geben die beiden Einblicke in den Alltag hinter den Kulissen – und erzählen von jener besonderen Gemeinschaft an Bord, die im Fernsehen verborgen bleibt. Denn abseits der Kameras entsteht während der langen Dreharbeiten ein ganz eigenes Miteinander.

Familie abseits der TV-Kulisse

„Das ‚Traumschiff‘ ist während der Drehs meine Halbjahres-WG“, erzählt Collien lachend. „Wir vom Team essen zusammen, trinken zusammen, manchmal feiern wir eine kleine Party. Schließlich sind wir sehr viele Tage am Stück auf See. Da wächst man zusammen.“ Aus Kolleginnen werden Freundinnen, aus dem Drehteam fast so etwas wie eine Familie auf Zeit.





Silbereisen: Textsicher nach drei Stunden Schlaf

Auch Barbara Wussow schwärmt von dieser Nähe, die sich über Wochen entwickelt. „Das ‚Traumschiff‘ ist wie ein kleines eigenes Biotop, mit Menschen, die einem wirklich ans Herz wachsen. Nach Drehschluss trifft man sich an der Jupiter-Bar oder am Heck des Schiffs, plaudert, lacht.“ Es sind diese gemeinsamen Stunden nach getaner Arbeit, die das Leben an Bord so besonders machen.

Für gute Stimmung sorgt dabei regelmäßig auch Florian Silbereisen

(44). „Mit ihm kann man bis vier Uhr früh feiern, und um sieben steht er topfit in der Maske: Text auswendig, Kopf klar. Das bewundere ich sehr“, erzählt Barbara anerkennend über ihren Kollegen.