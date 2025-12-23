Nach TV-Kritik: DJ Ötzis Tochter rechnet mit den Hatern ab

DJ Ötzis Tochter steht immer öfter im Rampenlicht und spricht offen darüber, wie sie mit Gegenwind, Erwartungen und Kommentaren aus dem Netz umgeht.

Emotionale Momente prägen oft Entscheidungen fürs Leben – bei DJ Ötzi sogar den Namen seiner Tochter. Was heute wie eine bewusste Hommage klingt, geht auf ein bewegendes Erlebnis in Memphis zurück und spannt einen Bogen von Elvis Presley bis zur nächsten Generation auf der Bühne.

Der Name Lisa-Marie ist bei DJ Ötzi kein Zufall, sondern eng mit einem Schlüsselmoment verbunden. Im Jahr 2002, zum 25. Todestag von Elvis Presley, trat Gerry Friedle gemeinsam mit der Original Elvis Band in Memphis auf. Besonders tief beeindruckte ihn ein Video, das dort gezeigt wurde: ein Duett von Elvis Presley mit seiner Tochter Lisa Marie zu „In the Ghetto“. Nur zwei Monate später kam Friedles eigene Tochter zur Welt – ihr Name war damit rasch gefunden.

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie © G.Nitschke/BrauerPhotos für WorldChanger

Im November 2025 schloss sich dieser Kreis auf besonders berührende Weise. Bei der „Licht ins Dunkel“-Gala stand DJ Ötzi gemeinsam mit Lisa-Marie auf der Bühne. Vater und Tochter sangen jenes Lied, das ihn Jahre zuvor in den USA so bewegt hatte. Für den Musiker ein emotionaler Höhepunkt – zumal Lisa-Marie zuletzt immer häufiger an seiner Seite auftritt.

Moderation statt Gesangskarriere?

Die 23-Jährige bekommt dabei nicht nur Applaus. Zwar erhielt sie für ihr Moderationsdebüt viel Lob, dennoch blieb Kritik nicht aus. Nach mehreren Auftritten geriet sie zuletzt wegen verpasster Einsätze bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ins Gespräch. In der Sendung sprach sie mit Moderatorin Barbara Stöckl offen darüber, wie sie mit öffentlicher Kritik umgeht.





Entscheidend sei für sie ein kleiner Kreis vertrauter Menschen. „Die kann man vielleicht an einer Hand abzählen“, sagt sie über jene, auf deren Meinung sie wirklich hört. Gegenüber allen anderen ziehe sie klare Grenzen. Online-Kommentare liest sie bewusst nicht. „90 Prozent ist es keine konstruktive Kritik, sondern einfach ein Schuss nach dem anderen. Was soll ich da mitnehmen?“, erklärt sie.

Das hat Lisa-Marie ihrem Papa voraus

Diese Haltung beeindruckt auch ihren Vater. „Da hat sie mir was voraus. Heute bin ich auch entspannter aber früher hab ich genau denjenigen von den 10.000 gesehen, der nicht mitgemacht hat. Aber vorbildlich, find ich cool.“

Obwohl Lisa-Marie bereits Bühnenluft geschnuppert hat, sieht sie ihre Zukunft nicht als Solokünstlerin. „In musikalischer Richtung würde ich eher an der Seite vom Papa bleiben – ich strebe keine Solo-Karriere an“, stellt sie klar. Dafür hat sie eine andere Leidenschaft entdeckt: „Die Moderation allerdings hat wirklich super viel Spaß gemacht und da sehe ich mich tatsächlich auch.“