"Zauberhafte Weihnacht": Für DJ Ötzi beendet Jürgen Drews die Schlager-Pension

Der "König von Mallorca" Jürgen Drews hat sich bereits 2022 von der Bühne verabschiedet, doch ab und zu kehrt der Schlagerstar noch zurück – so auch in DJ Ötzis bevorstehender Weihnachtsshow, wo er ihm gleich auch große Konkurrenz macht.

Für Schlagerfans ist die Weihnachtszeit jedes Jahr Hochsaison: Kaum eine andere Jahreszeit bietet so viele TV-Shows rund um die beliebten Hits. Neben den traditionellen Formaten von Florian Silbereisen, Andy Borg und Helene Fischer – deren Weihnachtsshow in diesem Jahr pausiert – lädt DJ Ötzi erneut zu „Zauberhafte Weihnacht“ ein.

Die Show wird in diesem Jahr gemeinsam von DJ Ötzi und seiner Tochter Lisa-Marie moderiert. Nun steht auch die Gästeliste fest – und mit Jürgen Drews kehrt ein echtes Schlager-Urgestein auf die Bühne zurück.





Hinterseer, Naschenweng und Andrea Berg zünden Hit-Feuerwerk

Vorweihnachtliche Klänge und festliche Stimmung vor der malerischen Kulisse des Salzburger Landes machen Flachau erneut zum Schauplatz eines musikalisch-besinnlichen TV-Abends, verspricht „ip.media“. Neben DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle sorgen zahlreiche Stars der Schlagerszene für festliche Stimmung: Andrea Berg, die kürzlich in einer anderen Show zu Tränen gerührt wurde, Hansi Hinterseer und Melissa Naschenweng werden ebenfalls auftreten.

Jürgen Drews unterbricht seine Schlager-Rente für einen Auftritt mit seiner Tochter Joelina. Weitere Künstler sind Johnny Logan, Sigrid & Marina, Matakustix, Tom Eder, Astrid Wirtenberger und Jürgen Leitner. Außerdem dürfen sich die Zuschauer noch auf einige Überraschungsgäste freuen. Am 20. Dezember, um 20:15 Uhr in ORF 2.