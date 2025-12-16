Alles zu oe24VIP
DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie, Joelina und Jürgen Drews
© ipmedia/krivograd

Vorfreude

"Zauberhafte Weihnacht": Für DJ Ötzi beendet Jürgen Drews die Schlager-Pension

16.12.25, 11:33
Teilen

Im Jahr 2022 verkündete Jürgen Drews seinen Abschied von der Bühne, jetzt macht er DJ Ötzi bei seiner Weihnachtsshow gemeinsam mit Tochter Joelina Konkurrenz.

Der "König von Mallorca" Jürgen Drews hat sich bereits 2022 von der Bühne verabschiedet, doch ab und zu kehrt der Schlagerstar noch zurück – so auch in DJ Ötzis bevorstehender Weihnachtsshow, wo er ihm gleich auch große Konkurrenz macht. 

Mehr lesen: 

Für Schlagerfans ist die Weihnachtszeit jedes Jahr Hochsaison: Kaum eine andere Jahreszeit bietet so viele TV-Shows rund um die beliebten Hits. Neben den traditionellen Formaten von Florian Silbereisen, Andy Borg und Helene Fischer – deren Weihnachtsshow in diesem Jahr pausiert – lädt DJ Ötzi erneut zu „Zauberhafte Weihnacht“ ein.

Die Show wird in diesem Jahr gemeinsam von DJ Ötzi und seiner Tochter Lisa-Marie moderiert. Nun steht auch die Gästeliste fest – und mit Jürgen Drews kehrt ein echtes Schlager-Urgestein auf die Bühne zurück.

 


 

Hinterseer, Naschenweng und Andrea Berg zünden Hit-Feuerwerk

Vorweihnachtliche Klänge und festliche Stimmung vor der malerischen Kulisse des Salzburger Landes machen Flachau erneut zum Schauplatz eines musikalisch-besinnlichen TV-Abends, verspricht „ip.media“. Neben DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle sorgen zahlreiche Stars der Schlagerszene für festliche Stimmung: Andrea Berg, die kürzlich in einer anderen Show zu Tränen gerührt wurde, Hansi Hinterseer und Melissa Naschenweng werden ebenfalls auftreten.

Jürgen Drews unterbricht seine Schlager-Rente für einen Auftritt mit seiner Tochter Joelina. Weitere Künstler sind Johnny Logan, Sigrid & Marina, Matakustix, Tom Eder, Astrid Wirtenberger und Jürgen Leitner. Außerdem dürfen sich die Zuschauer noch auf einige Überraschungsgäste freuen. Am 20. Dezember, um 20:15 Uhr in ORF 2.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

