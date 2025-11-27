Silbereisen-Rekord: DJ Ötzi überholt jetzt sogar Helene Fischer

DJ Ötzi darf sich über einen besonderen Rekord freuen. Der Schlagerstar läuft damit sogar Helene Fischer den Rang ab.

Auch in diesem Jahr entzündet Florian Silbereisen gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ das Friedenslicht – live in der ARD. Für einen Schlagerstar markiert die Sendung diesmal sogar einen besonderen Rekord.

Mehr lesen:

Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gehört für viele Fans fest zur Vorweihnachtszeit. Moderator Florian Silbereisen (44) führt traditionell durch den Abend, an dem musikalische Darbietungen, emotionale Momente und festliche Rituale im Mittelpunkt stehen.





Unter den diesjährigen Mitwirkenden ist erneut DJ Ötzi, für den der Auftritt eine besondere Bedeutung hat.

DJ Ötzi stellt neuen Festeshow-Rekord auf

Mit seinem diesjährigen Engagement ist DJ Ötzi bereits zum 13. Mal in Folge Teil einer Feste-Show. Seit Oktober 2023 war der „Anton aus Tirol“-Interpret in jeder Sendung der Reihe vertreten – von den „Schlagerchampions“ über den „Silvester-Schlagerbooom“ bis hin zu Open-Air-Events wie in Kitzbühel. Damit übertrifft er alle bisherigen Rekorde innerhalb des Formats.

Auch Schlagerstar Helene Fischer war über die Jahre regelmäßig zu Gast, kommt jedoch nicht auf diese Anzahl an Auftritten. Der vorherige Rekordhalter war Ross Antony, der zwischen 2022 und 2024 in zwölf aufeinanderfolgenden Feste-Shows mitwirkte. Auch er steht am 29. November beim diesjährigen „Adventsfest der 100.000 Lichter“ wieder auf der Bühne.

Diese Stars sind 2024 mit dabei

Neben DJ Ötzi haben zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler ihr Kommen angekündigt:

Andrea Berg

Wincent Weiss

Howard Carpendale

Ella Endlich

Andy Borg

Die No Angels

Unheilig

Semino Rossi

Vanessa Mai

Stefanie Hertel

Thomas Anders

Auch Schauspielerin Simone Thomalla wird erwartet und soll voraussichtlich die diesjährige Weihnachtsgeschichte vortragen.

Ob Helene Fischer erneut überraschend auftreten wird, bleibt offen. Ihr kürzlich veröffentlichtes Kinderalbum sorgt jedoch für zusätzliche Spekulationen.

Traditioneller Höhepunkt

Wie jedes Jahr bildet die Ankunft des Friedenslichts aus Bethlehem den feierlichen Abschluss der Show. Zum Jahreswechsel führt Florian Silbereisen außerdem wieder durch die Silvesterfeier für die Schlager-Fans.