Nach Silbereisen-Abfuhr: Thomas Anders spricht über Bühnen-Rückzug

Nach einem intensiven Jahr voller Rekorde und Jubiläen gönnt sich Thomas Anders eine Auszeit. Bevor es im März 2026 noch einmal auf Tour durch Deutschland und Österreich geht, zieht der Sänger eine klare Linie zwischen Arbeitswut und Erholung – und verrät, wie es danach weitergeht.

2025 war für den Musiker ein außergewöhnliches Jahr: Sieben Alben veröffentlichte Anders, sechs davon als Neuauflagen der Modern-Talking-Klassiker zum 40. Jubiläum. Für die Songs nutzte er sogar ein KI-generiertes jüngeres Abbild seiner selbst. Zahlreiche TV-Auftritte rundeten das Jahr ab und zeigten, wie präsent Anders auch Jahrzehnte nach den großen Hits noch ist.

Für das kommende Jahr hat er eine große Tour angekündigt: Stationen sind unter anderem Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und der Abschluss am 28. März 2026 in Wien. Danach steht jedoch Ruhe auf dem Programm. „Ich mache meine Shows und mache nur ganz wenig Fernsehen“, erklärte Anders im Interview mit schlager.de. „Ich glaube, der Markt muss auch mal zur Ruhe kommen. Welcher Künstler hatte innerhalb eines Jahres denn sieben Alben in den Charts? Nun ist auch mal gut.“ Anders fügte hinzu: „Ich brauche mal etwas Ruhe.“

Keine neuen Songs – aber die Bühne bleibt zentral

Musikalisch bremst Anders vorerst, neue Songs sind für 2026 nicht geplant. „Ich habe zwar schon ganz viele Songs gesammelt“, so der Sänger, „möchte aber 2026 keine Titel veröffentlichen.“ Ein Rückzug von der Bühne ist das nicht: „Das Schönste an meinem Beruf ist, bei Konzerten direkt vor den Menschen zu stehen.“

Und sein Blick richtet sich bereits auf die Zukunft: Für 2027 kündigt Anders Großes an. „Es ist etwas Großartiges für 2027 geplant“, verrät er – ein Hinweis darauf, dass seine Fans auch nach der Pause auf Neues von dem Schlagerstar hoffen dürfen.