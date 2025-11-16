Florian Silbereisen: DAS ist seine neue Liebe

Wie die deutsche "Bunte" berichtet, soll Schlagerstar Florian Silbereisen wieder verliebt sein - öffentliche Auftritt mit seiner Neuen sind allerdings rar.

Diese Liebe lebt Florian Silbereisen, 44, heute deutlich ruhiger als einst mit Helene Fischer, 41. Während die beiden früher ihre Beziehung öffentlich zelebrierten, gemeinsam in Shows auftraten und ihren Fans innige Momente vor laufenden Kameras schenkten, hält der Moderator seine aktuelle Partnerschaft mit Sara H., 36, bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Auf roten Teppichen oder großen Bühnen sah man die beiden bislang nicht. Vor wenigen Wochen jedoch zeigten sie sich erstmals gemeinsam bei einem Konzert von Robbie Williams in Leipzig – entspannt und verliebt, zusammen mit Prominenten wie Mario Barth und Katarina Witt auf der Tribüne. Ihr Glück war deutlich spürbar.

© Hersteller

Neustart nahe der Heimat

Privat hat sich bei Florian Silbereisen generell viel verändert. Nach dem Verkauf seiner Villa am Mondsee zog er vor einigen Monaten in einen kleineren, charmanten Ort nahe der österreichischen Grenze – nicht weit entfernt von seiner Heimatgemeinde Tiefenbach bei Passau.

Der Ortswechsel scheint kein Zufall: 2022 erlitt seine Mutter Helga Silbereisen, 74, einen Schlaganfall und musste zeitweise auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt werden. Florian unterbrach damals seinen Urlaub, um gemeinsam mit seinen Geschwistern an ihrem Krankenbett zu wachen.

Florian Silbereisen mit Mama Helga © Getty

Familie an erster Stelle

Heute verbringt Silbereisen offenbar sehr viel Zeit mit seiner Mutter. Menschen aus seinem Umfeld berichten, dass er sie eng in seinen Alltag einbindet. Auch seine Lebensgefährtin Sara soll inzwischen ein gutes Verhältnis zu Helga Silbereisen haben.

© ZDF/Screenshot

Es deutet vieles darauf hin, dass Florian Silbereisen den Umzug bewusst gewählt hat, um seine Mutter nah bei sich zu wissen und ihr im Alltag beizustehen. Die Familie steht für ihn ganz offensichtlich an erster Stelle – und genau das prägt sein neues Leben ebenso stark wie die Liebe zu Sara.