Thomas Gottschalk offenbart: SO niedrig ist seine Pension

Der Entertainer überrascht seine Fans mit einer Aussage zu seiner Pension. Er behauptet gar, dass er weiterhin arbeiten müsse.

Nach Jahrzehnten als fixer Bestandteil der deutschen TV-Landschaft zieht Thomas Gottschalk nun endgültig den Schlussstrich. Bei RTL kündigte der Entertainer seinen Rückzug vom Bildschirm an – ein Schritt, der für viele Fans das Ende einer Ära markiert. Während Gottschalk sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, sorgt ein anderes Thema für Überraschung: seine gesetzliche Pension fällt deutlich bescheidener aus, als man es bei einer derart langen Karriere erwarten würde.

Wer in die gesetzliche Pensionsvorsorge einzahlt, erhält in Deutschland später eine Auszahlung, deren Höhe von Faktoren wie den Beitragsjahren abhängt. Gottschalk erklärte vor rund drei Jahren im Gespräch mit dem Handelsblatt, dass er monatlich 915,79 Euro beziehe und meinte dazu: „Das verdanke ich meiner Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den achtziger Jahren.“ Damit liegt seine Pension rund 300 Euro unter dem deutschen Durchschnitt von rund 1.350 Euro.

"Pension reicht nicht aus"

Nach 36 Jahren und 154 Folgen von „Wetten, dass..?“ könnte Gottschalk sein Leben eigentlich entspannt genießen. Stattdessen überraschte er seine Fans online mit humorvollem Understatement: Er arbeite „immer noch zwei Tage pro Woche“, weil „die Pension nicht ausreicht“.

Zuletzt sorgte er beim Bambi erneut für Stirnrunzeln – viele Fans finden, er solle seine Pension lieber auskosten, anstatt weiterzuarbeiten. Sorgen muss man sich trotz geringer Pension aber keine um das TV-Urgestein machen.