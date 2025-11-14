Blackout beim "Bambi": Jetzt spricht Gottschalk Klartext

Thomas Gottschalk erlebte beim Bambi einen ungewöhnlichen Auftritt, der mit holprigen Aussagen und Verwirrung auf der Bühne für Aufsehen sorgte.

Thomas Gottschalk hatte die Ehre, Superstar Cher in der Kategorie "Legende" den Bambi zu überreichen. Neben der Sängerin war Schauspieler Hannes Jaenicke (65) auf der Bühne, der vorher die Laudatio hielt. Eigentlich eine Routine-Aufgabe für den Moderator, doch sein Auftritt verlief holprig und mit wirren Aussagen. Gottschalk verpasste zunächst seinen Einsatz ("Ach, ich bin schon dran?"), sprach auffällig langsam, verhedderte sich und versuchte, mit unverständlichen Anekdoten die Situation zu retten. Für den Satz: "Du bist die einzige Frau, die ich je ernst genommen habe" erntete er jede Menge Buh-Rufe.

Cher-Darstellerin sorgt für Verwirrung

Gottschalk erklärte später gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel." Tatsächlich saß dort nicht Cher, sondern die deutsche Schauspielerin Sophie Berner, die Cher im Musical verkörpert. Gottschalk schilderte: "Ich dachte, hä, wollt ihr mich verar***en? Das warf mich völlig aus der Bahn."

Blackout auf der Bühne

Nachdem die echte, blonde Cher auf der Bühne stand, erlitt Gottschalk einen Blackout. Gottschlak zur "Bild": "Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll." So verlor die Fernseh-Legende den Faden an der Seite der Musikerin.

Gottschalk und Cher kennen sich gut, sie waren früher Nachbarn in Malibu. Das Bambi-Desaster tut ihm für Cher und seine Ehefrau Karina leid. Gottschalk erklärte: "Ich habe mich so auch noch nicht gesehen. Das ist mir auch peinlich. Es ist halt passiert. Karina war ebenfalls sauer." Viele Fans sorgten sich um seine Gesundheit, doch Gottschalk beruhigte: "Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich bin gesund und munter."