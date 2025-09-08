Gottschalk: Mega-Panne beim Romantik-Dinner mit seiner Karina

Ein perfekt geplantes Date, das am Ende ganz anders verlief: Thomas Gottschalk und seine Frau Karina erlebten in München einen Abend voller Erinnerungen – und einer unerwarteten Panne.

„Das ging schön daneben …“, schrieb der 75-Jährige auf Instagram. Eigentlich wollte der Entertainer mit seiner Frau die Isar-Lichtshow erleben. 150 Drohnen hätten den Münchner Himmel erleuchten sollen, Tausende Schaulustige versammelten sich dafür auf der Ludwigsbrücke. Doch die Technik streikte – das Spektakel blieb aus. „Da es sich bei den Versammelten um Kulturmenschen handelte und nicht um linke oder rechte Randalierer, traten wir alle einen geordneten und geräuschlosen Rückzug an“, kommentierte Gottschalk süffisant.

Dinner mit Erinnerungen an die Schickeria

Vor dem gescheiterten Drohnen-Highlight stand ein Dinner auf dem Programm. Gemeinsam mit Karina kehrte Gottschalk im legendären „Kay’s Bistro“ ein – ein Ort voller Erinnerungen. „Just an jener Ecke, wo mir vor fast einem halben Jahrhundert der französische Modeschöpfer Pierre Cardin an die Wäsche gegangen war“, erzählte er. In den 70er- und 80er-Jahren sei das Lokal so angesagt gewesen, dass dort die Verleihung des Goldenen Rehs stattfand. Stars wie Mick Jagger, Tina Turner, Larry Hagman oder Zsa Zsa Gabor gaben sich dort die Klinke in die Hand.

Thomas Gottschalk mit seiner Karina © Getty

Nostalgie statt Spektakel

Auch wenn die Drohnenshow ins Wasser fiel, versorgte Gottschalk seine Follower mit einer Bildershow. Darin zeigte er alte Aufnahmen aus „Kay’s Bistro“ – Erinnerungen an die Zeiten, als die Münchner Schickeria die Nächte feierte. Für Gottschalk und seine Frau endete der Abend zwar ohne Lichter am Himmel, dafür aber mit einem Hauch Nostalgie.