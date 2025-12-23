Von Schnee bis Strand: So feiern die österreichischen Promis Weihnachten

Die heimischen VIPs freuen sich auf die Festtage und verraten gegenüber oe24, wie sie diese verbringen werden. Einige stürzen sich ins Abenteuer, lernen sogar Skifahren. Andere mögen es besinnlicher.

In diesem Jahr zeigt sich Weihnachten bei den österreichischen Promis besonders vielseitig – von entspannten Familienfesten bis hin zu exotischen Reisen. Auf oe24.at verraten sie ihre Pläne.

Mehr lesen:

Model Nadine Mirada bleibt ihrer Tradition treu: Nach einigen geschäftigen Tagen in Mailand bis zum 23. Dezember kehrt sie rechtzeitig zurück nach Oberösterreich, um gemeinsam mit ihrer Familie die Feiertage zu genießen. Für sie bedeutet Weihnachten vor allem Nähe, vertraute Rituale und die Wärme des eigenen Zuhauses.

Corinna Kamper und Danilo Campisi erleben Weihnachten heuer ein wenig abenteuerlicher: Noch bis zum 22. Dezember verweilen sie in Sri Lanka, bevor es zurück nach Hause geht. Am 24. wollen sie gemeinsam mit Corinnas Familie feiern – mit kleinen Neffen im Alter von vier und sechs Jahren, viel Aufregung und wundervollem Chaos. Am 25. zieht es sie zu Corinnas Eltern, wo ein besinnlicheres Fondue auf sie wartet. Über Silvester genießen sie dann die Sonne Siziliens.

Corinna Kamper und Danilo Campisi flogen von Sri Lanka zurück in die Heimat, um Weihnachten mit der Familie zu verbringen. © privat

Traditionelle Feier im Kreis der Familie

Larissa Marolt verbringt die Feiertage traditionell und entspannt bei ihrer Familie am Klopeinersee. Ruhe und Vertrautheit stehen für sie im Vordergrund, fernab von hektischem Trubel.

Larissa Marolt verbringt Weihnachten in Kärnten. © Instagram

Silvia Schneider hingegen erlebt Weihnachten in Krakau in großer Runde. Mit mindestens zwölf Gängen auf dem Tisch und noch mehr Geschichten in der Luft spürt sie, wie bedeutsam Zusammenkommen ist. „Weihnachten erinnert mich jedes Jahr daran, dass Wärme, Nähe und gutes Essen die Sprache des Herzens sind“, erzählt sie.

Silvia Schneider schickt festliche Grüße. © Marcel Gonzalez-Ortiz

In Obertauern genießen die Muchas das Winterwunderland: Ekaterina lernt Skifahren, während Christian bereits die Pläne für die Malediven im Januar schmiedet – ein Mix aus sportlicher Herausforderung und sonniger Fernreise.

Vom Meer zum kalten Wien

Gerda Rogers und Clemens Trischler gönnen sich heuer die wohlverdiente Ruhe am Meer auf Gran Canaria im Hotel Paradisus. Entspannung pur, Sonne, Strand und Meer – so lässt es sich Weihnachten verbringen.

Gerda Rogers und Clemens Trischler feiern Weihnachten gemeinsam auf Gran Canaria. © privat

Simone Lugner erlebt die Feiertage in Wien eher ruhig und zurückgezogen. Einsamkeit mag ein Thema sein, doch ein Besuch ihrer Schwester bringt auch in diesem Jahr etwas Gesellschaft und Wärme in die Feiertage.

Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. © privat

Christina Lugner verbringt die Weihnachtszeit gemeinsam mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo in Wien. Danach geht es über Silvester nach Kitzbühel – eine Kombination aus familiärer Geborgenheit und winterlicher Festlichkeit.

Ob in den Bergen, am Meer, in der Ferne oder im Kreise der Familie – heuer zeigen die Promis, dass Weihnachten so vielseitig sein kann wie das Leben selbst: mal besinnlich, mal aufregend, immer aber ein Fest der Nähe und der kleinen Momente, die bleiben.