Wow! Gerda Rogers (83) sendet Bikini-Grüße zu Weihnachten

Die Star-Astrologin verbringt die Weihnachtsfeiertage auf Gran Canaria. Im Gespräch mit oe24 gibt sie Einblick in ihren Urlaub mit Manager Clemens Trischler.

Die Sterne stehen günstig für ein besinnliches und zugleich entspanntes Weihnachtsfest – zumindest, wenn man sich von den zauberhaften Urlaubsimpressionen der renommierten Astrologin Gerda Rogers inspirieren lässt. Die 83-jährige Expertin der Sternenkunde hat sich kürzlich nach Gran Canaria begeben, um die Festtage in malerischer Umgebung zu verbringen. Gemeinsam mit Manager Clemens Trischler genießt sie die Feiertage am Strand, umgeben von der warmen Wintersonne und dem sanften Rauschen des Meeres.

Dabei beweist Rogers einmal mehr ihren unvergleichlichen Sinn für Stil: In einem eleganten Netzkleid kombiniert mit einem leuchtend pinkfarbenen Badeanzug präsentiert sie sich strahlend und selbstbewusst. Bereits im vergangenen Jahr wählte sie dasselbe Hotel, das Paradisus, als Ort ihrer winterlichen Auszeit – eine Tradition, die sie offenbar fortsetzen möchte.

Dinner mit Meerblick

Selbst auf Gran Canaria, fernab der heimischen Gefilde, lassen Weihnachtsbäume und festlich geschmückte Plätze die unverkennbare Magie der Feiertage aufleben. „Wir lassen es uns gut gehen und werden am Heiligen Abend ein Dinner genießen – ganz entspannt, direkt am Meer“, verrät Rogers in einem Gespräch mit oe24.

Gerda Rogers und Clemens Trischler feiern Weihnachten gemeinsam auf Gran Canaria. © privat

Dabei ist die Auszeit wohlverdient, denn trotz ihres ehrwürdigen Alters arbeitet die Astrologin nach wie vor mit einer Energie und Einsatzbereitschaft, die so manche junge Berufstätige neidisch machen würde. Ihr täglicher Terminkalender bleibt dicht gefüllt, doch Momente der Muße wie diese auf Gran Canaria schenken ihr die nötige Ruhe, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen – eine wahre Inspiration für all jene, die zwischen Beruf und Festtagsstress nach einem Moment der Gelassenheit suchen.