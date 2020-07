Gottschalk: Hype um Scherz-Tweet

Er kann es einfach nicht lassen. TV-Urgestein Thomas Gottschalk unterbrach seine bereits zweijährige Twitter-Abstinenz am Montag und postete bei seinem Online-Comeback nur Folgendes: „20.07.2020“ – mit einem Herz-Emoji dazu. Es dauerte keine fünf Minuten und die Spekulationen über das Posting begannen. Die meisten waren der Meinung, dass Gottschalk an diesem Tag seine neue Liebe Karina heiraten wird. Andere wiederum dachten an ein TV-Comeback.

Scherzbold

Nichts von all dem stimmte im Endeffekt, wie der Moderator in seiner Radioshow aufklärte. „Mal sehen, wie viel Interpretationskraft die Presse in ein einzelnes Datum legt“, so Gottschalk. Eine Hochzeit mit Karina könnte aber dennoch im Raum stehen – irgendwann.