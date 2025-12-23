Alles zu oe24VIP
Weihnachts-Hit: Lady Gaga schenkt uns Konzert-Film
© Getty Images

Paukenschlag

Weihnachts-Hit: Lady Gaga schenkt uns Konzert-Film

Von
23.12.25, 09:24
„Frohe Feiertage euch und euren Lieben“ Lady Gaga versüßt uns die Heilige Nacht und stellt am 25. Dezember um1 Uhr früh den einmaligen Konzert-Film “Harlequin“ auf YouTube.  

Letzten September bescherte Lady Gaga einigen glücklichen Fans ein Mini-Konzert rund um das 2024 veröffentlichte „Joker“ Beiwerk „Harlequin“ .Jetzt schenkt sie die einmalige Show der ganzen Welt! „Frohe Feiertage euch und euren Lieben“, schrieb sie in einer Ankündigung auf Instagram. Und weiter: „ „Lady Gaga in Harlequin Live: Nur eine Nacht! Am Heiligen Abend um 16 Uhr PT auf meinem YouTube-Kanal.“ Ein wahrer Leckerbissen für die heilige Nacht: bei uns ist die Gaga-Show ja ab 25. Dezember um1 Uhr früh zu sehen.

Weihnachts-Hit: Lady Gaga schenkt uns Konzert-Film
© Disney


Vom Opener mit dem Nacio Herb Brown Cover „Good Morning“ bis zum Finale rund um die Premiere von „That’s Life“ lieferte Lady Gaga bei der einmaligen Show im The Belasco Theatre von Los Angeles ein von sechsköpfiger Band begleitetes Swing- und Jazz-lastiges Programm bei dem sie mit „Folie à Deux“ und „Happy Mistake“ erstmals auch ihre beiden Eigen-Kompositionen für „Harlequin“ anstimmte. Dazu als Highlight eine emotionale-Solo-Version des Chart-Krachers „Die With a Smile“.

Weihnachts-Hit: Lady Gaga schenkt uns Konzert-Film
© Disney


„Wir haben da etwas ganz Besonderes für uns geschaffen und freuen uns riesig, es mit den Fans zu teilen. Es ist ein ziemlich rebellisches Projekt. Und für „Harlequin“-Verhältnisse ist Weihnachten der perfekte Zeitpunkt, um etwas Rebellisches zu veröffentlichen,“ erklärt Gaga ihr Weihnachtsgeschenk auf YouTube.

Weihnachts-Hit: Lady Gaga schenkt uns Konzert-Film
© Getty Images

Am 18. Februar rittert sie mit „Harlequin“ bei den Grammys um den Preis für „Best Traditional Pop Album“. Dazu winken gleich 6 weitere Awards. Auch für die Top-Preise Song des Jahres ("Abracadabra“), Single des Jahres („"Abracadabra“) und Album des Jahres („MAYHEM“).

