Nach "Wednesday": Lady Gaga am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" in Mailand
© Getty Images

Neue Filmrolle?

Nach "Wednesday": Lady Gaga am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" in Mailand

10.10.25, 13:31 | Aktualisiert: 10.10.25, 15:21
Teilen

Popikone während der streng geheimen Dreharbeiten zum Sequel gesichtet

Lady Gaga ist in Mailand während der streng abgeschirmten Dreharbeiten zum Film "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet worden - ganz zur Freude ihrer italienischen Fans. Der Film ist die Fortsetzung des Kultstreifens von 2006 mit Meryl Streep und Anne Hathaway.

Lady Gaga wurde unweit der Mailänder Pinakothek Brera gesichtet, wo seit vergangenem Mittwoch einige der spektakulärsten Szenen des Drehorts Mailand für "Der Teufel trägt Prada 2" gefilmt werden - darunter eine Modenschau der fiktiven Zeitschrift Runway, geleitet von der ikonischen und gefürchteten Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep. Die Szenen wurden mit rund 600 Statistinnen und Statisten gedreht, berichteten Mailänder Medien.

Emily Blunt, Meryl Streep and Anne Hathaway - der Cast von

Emily Blunt, Meryl Streep and Anne Hathaway - der Cast von "Der Teufel trägt Prada" - auf der Bühne des diesjährigen Screen Actors Guild Awards 

© Getty Images

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen am Set sind sehr streng: Den Statisten wurden die Handys abgenommen, die Geräte ausgeschaltet und in versiegelten Beuteln aufbewahrt. Am Eingang zur Pinacoteca gibt es Metalldetektoren und mehrere Kontrollpunkte.

Mehr lesen:

Lady Gaga ist derzeit auf Europatournee und wird am 19. und 20. Oktober in der Mailänder Konzerthalle Forum in Assago auftreten. Die beiden Konzerte sind bereits seit Langem ausverkauft.

Nach
© Getty Images

Laut dem Branchenmagazin "Variety" dreht sich der zweite Teil von "Der Teufel trägt Prada" um Miranda Priestly (Meryl Streep), die versucht, ihre Karriere im Zeitalter des Niedergangs der traditionellen Printmedien zu retten. Dabei gerät sie in Konflikt mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily (Emily Blunt), die mittlerweile eine hochrangige Führungskraft bei einem Luxuskonzern ist - einem wichtigen Werbepartner, auf den Priestly dringend angewiesen ist.

