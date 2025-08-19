Heidi Klum überrascht am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“

Wie internationale Medien berichten, soll Heidi Klum in der Fortsetzung der legendären Komödie wieder sich selbst spielen.

In New York laufen derzeit die Dreharbeiten zur Fortsetzung der Kultkomödie Der Teufel trägt Prada – und fast täglich sorgen neue Paparazzi-Fotos vom Set für Gesprächsstoff. Nun gibt es eine besondere Überraschung: Heidi Klum (52) wird offenbar in einer Gastrolle im zweiten Teil zu sehen sein.

Stylischer Auftritt am Set

Erste Bilder zeigen die deutsche Model-Ikone bei ihrer Ankunft am Drehort. Gekleidet ist Klum in einen schwarzen Anzug mit Oversize-Blazer, dazu eine weit geöffnete weiße Bluse, flache schwarze Schuhe und eine markante Sonnenbrille.

Kurz darauf tauchten Fotos von ihrem Umstyling für den Dreh auf: Statt Business-Look trug sie nun ein schulterfreies, violettes Kleid. Schuhe und Sonnenbrille blieben dabei unverändert – ein augenzwinkernder Kontrast zur glamourösen Abendrobe.

Heidi Klum trägt ein Kleid von Maria Lucia Hohan (2100 Euro) © Getty Images

Nicht das einzige Model vor der Kamera

Heidi Klum ist nicht die einzige Modepersönlichkeit, die in der Fortsetzung mitwirkt. Auch Nachwuchsmodel Amelia Gray Hamlin (24) sowie Stardesigner Marc Jacobs (62) wurden am Set gesichtet. Schon im ersten Teil von 2006 waren Gastauftritte von Branchen-Größen wie Gisele Bündchen und Valentino zu sehen – und auch damals spielte Klum bereits sich selbst.

Kult-Cast kehrt zurück

Neben den prominenten Gästen stehen erneut die Stars des Originals vor der Kamera: Anne Hathaway (42), Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) schlüpfen knapp 20 Jahre nach Teil eins wieder in ihre bekannten Rollen.

Auch neue Gesichter erweitern die Besetzung: Unter anderem Bridgerton-Darstellerin Simone Ashley (30) und Hollywood-Shootingstar Sydney Sweeney (27) sind mit dabei. Sweeney versuchte sich laut Paparazzi-Fotos mit Kapuzenpullover und Regenschirm zu tarnen – erkannt wurde sie dennoch.