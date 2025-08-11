Stars machen den weißen Bikini zum ultimativen Sommer-Must-have

Weiße Bikinis liegen diesen Sommer im Trend. Von eleganten Schnitten bis zu lässigen Styles – diese Stars zeigen, wie man den Look mühelos und stylisch trägt.

Weiße Bademode ist zurück und erobert diesen Sommer die Strände und Poolpartys im Sturm. Ob minimalistisch, verspielt oder mit trendigen Details: Stars wie Rosie Huntington-Whitely und Heidi Klum zeigen, wie vielseitig und stylisch der weiße Bikini sein kann. Er strahlt Frische, Eleganz und Selbstbewusstsein aus und passt perfekt zu einem sommerlich-gebräunten Teint.

So stylen die Stars das It-Piece des Sommers

Rosie Huntington-Whitely

Supermodel Rosie Huntington-Whitely genießt derzeit die Sonne in der Türkei – und das natürlich im weißen Bikini. In einem klassischen Zweiteiler von Alo Yoga präsentiert die 38-Jährige ihre perfekte Figur. Das Top ist schlicht gehalten im klassischen Triangle-Schnitt, während die Hose super knapp ist. Goldene Ohrringe und eine passende Kette verleihen dem Look das gewisse Etwas. Abgerundet wird ihr Style durch Oversize-Sonnenbrillen in Schwarz.

Kylie Jenner

Kylie Jenner hat ihre Modelinie Khy mit Frankie’s Bikinis für diesen Sommer zu einer kompletten Bademoden-Kollektion erweitert. Natürlich darf auch hier der weiße Bikini nicht fehlen. Kylie selbst zeigt den heißen Zweiteiler auf ihrem Instagram: Der Bikini besticht durch ein feines, dezentes Pünktchenmuster und zarte Spitzen-Details, die für einen romantisch-verspielten Look sorgen.

Maya Jama

Wenn sie nicht gerade auf Mallorca für die aktuelle Staffel von „Love Island“ vor der Kamera steht, begeistert die britische Beauty mit einem heißen Sommerlook nach dem anderen. Auf einer Jacht in Italien posiert Maya Jama beispielsweise in einem weißen Bikini, der ihren Teint perfekt zur Geltung bringt. Der elegante Triangle-Schnitt unterstreicht ihre Silhouette, während ihr offen wehendes Haar im Wind für einen natürlichen Touch sorgt.

Salma Hayek

Salma Hayek zeigt sich unlängst tanzend am Pool für ihr Sports Illustrated Shooting. Die Schauspielerin kombiniert den heißen Look mit sanften Wellen im Haar und einer eleganten goldenen Body Chain. Der Look strahlt puren Glamour aus!

Heidi Klum

Für ihre neueste Calzedonia-Kampagne setzt die GNTM-Chefin auf einen weißen Bikini mit Wow-Effekt. Das Oberteil ist mit funkelnden Strasssteinen verziert, die Hose schlicht und an den Seiten mit verspielten Schleifen akzentuiert. Mit diesem heißen Look zieht man garantiert alle Blicke auf sich!

Fazit

Mit einem weißen Bikini kann man nichts falsch machen, denn neben Schwarz ist Weiß die perfekte neutrale Farbe, die zu allem passt. Außerdem wirkt Weiß besonders toll zu gebräunter Haut und bringt jeden Hauttyp zum Strahlen. Und das Beste: Selbst ein schlichter weißer Bikini sieht hochwertig und edel aus.