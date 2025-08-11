Alles zu oe24VIP
Victoria Swarovski
© Getty Images

Typveränderung

Neue Haarfarbe! SO sieht Victoria Swarovski nicht mehr aus

11.08.25, 10:28
Teilen

SO haben wir Vici Swarovski schon lange nicht mehr gesehen! Die Kristall-Erbin sorgt auf Social Media mit einer überraschenden Typveränderung für Aufsehen.

Erst letzte Woche sorgte Victoria Swarovski mit ihrer neuen Dirndl-Kollektion für das Trachtenlabel Krüger für Aufsehen. Jetzt legt die 31-Jährige in Sachen Beauty noch eins nach. Auf Instagram zeigt sie sich plötzlich mit einem völlig neuen Look, der ihr hervorragend steht.

Victoria Swarovski ist plötzlich hellblond!

Anstelle ihrer gewohnt dunklen, goldblonden Mähne zeigt sich die Moderatorin und Unternehmerin nun mit einem hellen, sonnigen Blond. Die neue Haarfarbe ist wie geschaffen für die letzten Spätsommertage.

Auf einem aktuellen Selfie trägt Swarovski ihre neue Nuance in sanften, leichten Wellen, die dem Look eine wunderbar entspannte Note verleihen. Dazu kombiniert sie einen hellblauen Blazer und ein passendes Top im Gingham-Muster. Der Look bringt ihre strahlend blauen Augen noch intensiver zum Leuchten. Die aufgehellte Haarfarbe harmoniert perfekt mit ihrem sonnengeküssten Teint und verleiht ihm zugleich eine frische, warme Ausstrahlung. 

Mit diesem Look reiht sich Swarovski in die Riege internationaler Stars ein, die in diesem Sommer den Schritt Richtung Blond gewagt haben, darunter auch Bella Hadid. Doch nicht jeder steht dieser helle Ton so hervorragend wie Victoria: Am besten kommt er bei Menschen mit warmem Hautunterton, blauen oder grünen Augen und leicht gebräunter Haut zur Geltung.

