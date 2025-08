Rihanna sorgt mit skurrilem Schwangerschaftslook für Wirbel

Rihanna erwartet aktuell ihr drittes Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky und sorgt mit ihren Schwangerschafts-Looks immer wieder für Aufsehen. Doch für ihr neuestes Outfit erntet die Sängerin mehr Kritik als Bewunderung.

Die bald dreifache Mama, die ihr drittes Baby mit A$AP Rocky erwartet, setzte während ihrer gesamten Schwangerschaft in Sachen Umstandsmode neue Maßstäbe. Schon bei der Met Gala im Mai machten die beiden ihre Baby-News offiziell. Doch jetzt hat Rihanna mit ihrem neuesten Look ordentlich daneben gegriffen! Während der Style für jede Menge Aufsehen sorgt, gibt es beim Preis für dieses „Mode-Experiment“ absolut nichts zu lachen!

Rihanna schockt mit skurrilem Schwangerschaftslook

Bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles zeigte sich Rihanna in einem besonders gewagten Look. Sie trug ein bodenlanges, pastellfarbenes Kleid, das mit einem bizarren, strukturierten Ausschnitt daherkommt. Das ärmellose Design in zarten Rosa- und Gelbtönen, kombiniert mit Babyblau und Neongelb, hatte fast etwas von süßer Zuckerwatte.

Das alles gibt es für schlappe 2.845 Dollar, so viel kostet das „Vintage-Wunder“ aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2001 von Issey Miyake.

Und als ob das nicht genug wäre, kombinierte Rihanna das schrille Teil mit übergroßen Ohrringen, einem Rosenring und limettengrünen Sneakern.

Fans lachen sich kaputt

In den sozialen Medien sind sich die Fans mal wieder nicht einig. Einige finden den Look schlichtweg skurril. „Was trägt sie da...?“ fragt ein User entgeistert. Ein anderer gibt zu: „Nicht mein Favorit, aber sie rockt es trotzdem.“ Ein besonders kritischer Fan verglich das Outfit sogar mit einem Cupcake und nahm Rihannas Stylistin Jahleel Weaver ins Visier.

Aber natürlich gibt es auch die wahren Rihanna-Fans, die die Queen of Fashion in jeder Hinsicht feiern: „Sie ist immer auf dem Punkt“, schwärmt ein Anhänger, während ein anderer sagt: „Ich liebe flauschige Mode!“

Umstandsmode einmal anders

Rihanna und A$AP Rocky sind bereits Eltern von zwei Söhnen: RZA, der 3 Jahre alt ist, und Riot, der bald 2 wird. Wenn es um ihre Schwangerschaft geht, hat Rihanna immer wieder mit ihrem einzigartigen Stil überzeugt. Vielleicht will sie mit diesem skurrilen Look einfach auch zeigen, dass Mode nicht immer klassisch und zurückhaltend sein muss – auch nicht in der Schwangerschaft.